都更容積獎勵明確化 徐國勇：讓民眾信任機制

（中央社記者王承中台北23日電）內政部長徐國勇今天針對新版都更容積獎勵方案表示，最重要的目標是讓民眾信任都更機制，容積獎勵標準明確化非常重要，盼方案推出後能讓都更變得更容易，民眾住得更好、更安全。

不動產開發業者呼籲讓台灣經濟跳脫悶的循環，總統蔡英文今天回應指出，以「愈來愈加速的方式，脫離悶經濟的循環」；她並說，新版都更容積獎勵方案昨天出爐，相信會讓大家滿意。

徐國勇晚間在臉書發文表示，都市更新是蔡總統的重要政見，去年「都市更新條例」修法推動過程也獲前行政院長賴清德支持，昨天內政部已針對「都市更新建築容積獎勵辦法」規劃出初步方案，接下來會進行法規預告，並蒐集各方意見，希望方案推出之後能讓都更變得更容易，民眾住得更好、更安全。

徐國勇指出，新方案最重要的目標是讓民眾信任都市更新機制，因此「容積獎勵標準」明確化是非常重要的，內政部將明確訂定都更容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件，如此住戶與實施者在整合階段，就可算出獎勵後的總容積，及自家可分回多大的坪數，增加雙方互信基礎，不確定因素可大幅降低，進一步提高審議效率，都更不再是遙遙無期。

徐國勇表示，如同蔡總統今天所提，整合要容易、獎勵要明確、審議要加速，排除障礙，解決問題，讓大家好做事，讓民眾都有好的房子可以住，這就是政府要努力的方向。他與內政部所有同仁將盡全力向這個目標邁進。（編輯：黃國倫）1080223