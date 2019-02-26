民進黨：朱立倫昨是今非 支持真核電假綠能

（中央社記者葉素萍台北26日電）前新北市長朱立倫說，若當選總統願重啟核四。民進黨今天說，很遺憾朱立倫昨是今非，支持「真核電、假綠能」；昨日支持非核、今日擁抱核能，「哪一個才是真正的朱立倫呢？」

已宣布參選2020總統的朱立倫25日接受聯合報專訪時表示，如果他當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「我願意重啟核四」。朱立倫強調，自己有信心、有能力處理核廢問題。

民主進步黨發言人李晏榕今天透過新聞稿指出，民進黨的能源政策，一向很清楚，就是落實「非核家園」、推動「能源轉型」，民進黨政府上任以來，也積極推動綠能發展。

她說，反觀朱立倫在核能議題上，態度跟立場「昨是今非」、「飄移不定」。朱立倫擔任新北市長時表示，「沒有核安就沒有核能，沒辦法處理核廢就不能用核電廠」，拒絕連署前總統馬英九的重啟核四公投；如今為了爭取代表國民黨參選總統，無視核四安全問題，主張要重啟核四，不管台灣的永續發展。

李晏榕指出，昨日支持非核的朱立倫，今日擁抱核能的朱立倫，「哪一個才是真正的朱立倫呢？」朱立倫作為政治人物，毫無誠信可言。

她質疑，朱立倫是否思考過重啟核四後，新北市境內將會有3座核能發電廠，所產生的巨量核廢料將如何處理；朱立倫在新北市長任內，曾卡關核一廠乾式貯存場，並認為乾式貯存場有安全疑慮，更說過，「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」如今說要重啟核四、擁抱核能時，「關於核廢料要怎麼處置的問題，要如何向新北市民跟全國人民說清楚、講明白呢？」

李晏榕進一步向新北市長侯友宜提問：「你認同支持一手牽成你的朱立倫前市長重啟核四嗎？你要怎麼對未來可能擁有3座核電廠的新北市民，說明朱前市長重啟核四的立場？怎麼解釋朱前市長從支持非核到擁抱核能的立場呢？到底核廢料處置要怎麼處理呢？」

她表示，民進黨落實「非核家園」的立場從未改變，民進黨政府上任後，為了填補過去馬政府在綠能發展上空白的8年，全力推動能源結構轉型，不論是加速再生能源的開發，努力推廣節能科技應用，擴大風電產業的國際合作與投資，都依照預期進度進行，完成能源順利轉型，也確保電力供應無虞。

李晏榕說，不論是朱立倫要重啟核四，還是國民黨空喊要「以核養綠」，請問國民黨，「過去8年，你們到底養出什麼綠？」事實上是「以核養廢」，養出核廢跟空污。朱立倫昨是今非，走上「以核養廢」道路，令台灣社會感到遺憾。（編輯：謝佳珍）1080226