黨產會推3大類短影片 觸及閱聽大眾

（中央社記者游凱翔台北28日電）為了使黨產議題更廣為人知，黨產會近期拍攝「黨產說明白」、「黨產速解」及「陪你讀檔案」3大類型的系列短影片，分別針對已處分案件、黨產會運作及史料故事，設法觸及閱聽大眾。

為了讓民眾更能理解黨產會的作業內容及歷史脈絡，行政院不當黨產處理委員會上月首度推出「黨產說明白」影片後受到迴響，因此在2月25日、27日分別推出「黨產會速解」及「陪你讀檔案」系列影片。

黨產會人士接受中央社訪問時表示，「黨產說明白」主要是講述已經處分過的案件，回過頭來以短影片的方式解釋來龍去脈；「黨產會速解」則是基礎的問答，例如黨產會的任務、調查方式等；「陪你讀檔案」則是講述黨產會出版的書籍「檔案選輯」的史料及實際案例。

黨產會27日推出首集「陪你讀檔案」系列影片，名稱為「轉帳撥用：國產變黨產，受刑人變傭人？（https://s.yam.com/LqNNG）」黨產會委員孫斌在影片中表示，陪你讀檔案系列主要是導讀黨產會出版的書籍「檔案選輯」中的案例，並介紹「轉帳撥用」的實際案例。

孫斌表示，位在台南白河的竹子門農場，在日治時期被稱為「金子農場」，在國民黨民國46年編撰的台灣省黨務報告中，這處農場由縣黨部代為管理，因缺乏人力所以請國防部提供軍事犯進行監獄外勞動，協助國民黨經營農場。

孫斌指出，國民黨以轉帳撥用的方式免費取得農場後，又因人力不足，讓受刑人成為國民黨的免費傭人，這樣的行為不管是過去還是現在都是不可以的，已違反人權。

另外，在25日推出的「黨產速解」系列首部影片「沒有針對單一政黨（https://s.yam.com/B5QSt）」中，孫斌也提到，共有10個政黨在黨產條例規範的範圍中，但目前僅包括民主進步黨、國民黨在內等4個政黨向黨產會申報財產。

孫斌指出，黨產條例通過後，國民黨仍有許多金錢可自由運用，包括政治獻金、黨費等，只要是正當來源黨產會就不會干涉，且以去年九合一選舉期間國民黨的選務來看，運作並沒有問題。他也表示，黨產會成立的目的，在於協助國家將過去不當移轉到政黨的財產追回，建立政黨公平競爭的環境。（編輯：趙蔚蘭）1080228