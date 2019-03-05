三重立委補選 余天鄭世維都盼政見會有好表現

（中央社記者王鴻國新北5日電）三重立委補選最後衝刺，藍綠都盼明天電視政見發表會能有好表現。民進黨候選人余天表示，會把跑基層聽到的聲音當政見；國民黨候選人鄭世維表示，願為地方提出未來的願景。

三重立委補選明天起進入最後10天的衝刺期，同時也將舉辦公辦電視政見發表會，但藍綠選將仍如常找來黨內大咖助選。

鄭世維今天找來國民黨中央委員連勝文陪同掃街，吸引不少路人目光，他表示，連勝文人高馬大，希望選情能如連勝文的身高一樣走高。也希望選前之夜能邀請高雄市長韓國瑜再來幫忙加把勁，催出高投票率。

他期許明天電視政見發表會能有好的表現，鄭世維指出，他當過議員、三重果菜公司副總經理及3年多在政論節目上的表現，相信自己能為地方提出未來的願景，不是只有喊口號，而是實際能點出問題、凸顯問題，進而解決問題。

媒體詢及民調支持度小勝對手4個百分點，鄭世維表示，民調都是參考，還是要更加努力。希望所有支持他的好朋友一來改變三重、榮耀三重、翻轉三重。

余天今天找來前行政院長游錫堃、新北市議員陳啟能一同前往健身房開運動直播，余天說，最近勤跑行程，體力有比較好一點，以前在家沒工作就整天看電視，體力更差。

面對明天電視政見會，媒體詢及有無進行特訓時，余天表示，他走訪基層里長聽到很多意見，他都會拿來當政見。至於被對手批評是綜藝咖，他表示，選舉一定要政治化嗎？這樣輕鬆的選舉不是很好嗎，畢竟選舉是一時的，朋友一輩子的。

談到媒體最新民調小輸對手一事，余天表示，他會拚到最後，民調參考就好，他第一次參選立委時，選前一週民調輸對手10多個百分點，結果卻贏近2000票。

游錫堃受訪時對總統蔡英文是否參選連任的看法時表示，民進黨是民主政黨，下一任的民進黨總統提名人也一定會依照民主程序來產生。蔡總統最近有些改變，這代表蔡總統有聽到人民聲音、有在作反省及呼應社會的脈動。（編輯：李錫璋）1080305