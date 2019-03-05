傳延攬林昆鋒入團隊 王金平：還沒到那個程度

（中央社記者劉冠廷台北5日電）外傳前立法院院長、國民黨立委王金平延攬台北市長柯文哲前競選辦公室發言人林昆鋒，對於林昆鋒是否確定進入團隊，王金平今天說，他不知道，現在還沒有到那個程度。

媒體今天報導，王金平7日將宣布參選2020總統，王金平競選團隊將找來曾任台北市長柯文哲競選辦公室的發言人林昆鋒。

王金平今天下午受訪時對此表示，林昆鋒在日前和幾位好友來看他，他詢問對方工作狀況，林昆鋒無固定工作，因此他想，既然沒工作，大家一起尋求共同成就的機會，他也肯定林昆鋒的能力，直說，林昆鋒的能力是公認的。

媒體追問，林昆鋒是否確定加入團隊，王金平則說，「我不知道，現在還沒到那個程度」；至於未來是否會和台北市長柯文哲見面，王金平表示，「我跟他可以隨時見面啊，未來應該會安排」。

至於新北市前市長朱立倫今與高雄市長韓國瑜見面，王金平說，大家都可以拜訪韓國瑜，韓國瑜對於來訪的客人都會以禮相待，這很自然的事。

此外，王金平下午與表態參選總統的孫文學校總校長張亞中會面，媒體關心兩人是否就兩岸議題交換意見，王金平說，兩岸要和平穩定，張亞中有非常特殊的看法，非常直得大家了解，進一步吸收，做最好的施政參考。

張亞中則表示，他有向王金平提出相關參選的看法，包括增加立委席次、國民黨的論述、國民黨人頭黨員問題等，今天就等於是相互了解的溝通之旅；他也說，未來他也會聯繫前新北市長朱立倫，有機會可以一起討論大政策，他強調，今天談的都是國家與黨的大事情，坦蕩蕩的面對所有東西。（編輯：林沂鋒）1080305