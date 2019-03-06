三重立委補選政見會 藍綠訴求拚經濟建設

新北市三重區立委補選公辦電視政見發表會6日在全聯有線電視錄製，民進黨候選人余天、國民黨候選人鄭世維與無黨籍候選人蘇卿彥在新北市選委會委員洪清暉（圖）主持下完成發言次序抽籤。中央社記者王鴻國攝 108年3月6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）三重立委補選電視政見會，候選人各抒己見向民眾拉票，余天強調傾聽民意滿足民意，盼建設進步三重；鄭世維則強調提升經濟才有助改革。蘇卿彥說當選立委將改善司法不公問題。

三重立委補選電視政見會今天上午在全聯有線電視公司錄製，無黨籍候選人蘇卿彥、民進黨候選人余天及國民黨候選人鄭世維陸續抵達，隨後在新北市選委會委員洪清暉主持下完成發言順序抽籤，依序由余天、鄭世維及蘇卿彥進棚錄影，各自發言24分鐘。

余天首先發言表示，他在三重第一次參選並當選立委，雖然第1會期評鑑是「留校察看」，但他認真學習，第2次會期就獲委員會第2名最佳進步獎，因此，人不論年齡大小，只要有心，就能做得成任何事。

余天說，三重是他從政「起家厝」，很了解三重生態。因此，他政見只有8個字，就是「傾聽民意」、「滿足民意」。依基層民意提出建設「進步三重、三安城市」目標。未來他推動普設監視器維護治安，推動將毒品及酒駕立法嚴懲重罰。

他說，未來將推動閒置教室加強托幼及托老。普設停車場及加強公辦都更。利用三重美食來吸引大家來三重觀光。最後，他請鄉親選一個能為大家做事情的人，三重是民主聖地，希望大家給他和民進黨一個機會。只是余天講完時仍剩有4分30秒發言時間未用足。

接著，鄭世維發表政見表示，他在台北縣（新北市前身）議員任內特別重視治安及消防公安，加強行的便利和醫療建設，同時積極爭取各項建設及拚經濟，讓警政類比式監視系統改換數位式監視系統，來有效打擊犯罪。

他表示，在地方一張票一世情的情分下，他在三重果菜公司努力做事，也希望在鄉親支持下進入中央為大家做更多事。而三重也有一個切身之痛，就是三重空間有限，卻有30多萬輛機車及20多萬部汽車，停車空間嚴重不足，未來將爭取前瞻預算，希望把公園及學校的地下增設停車場，可治標改善停車問題。

他強調，停車問題唯有都更才能治本改善，未來將推動都更修法，藉簡化程序及放寬容積來提高建商參與都更的誘因。為降低少子化的問題，希望把國民教育向下延伸，減輕年輕人養育上問題；老人長照和地方宮廟公益合作並與醫療品質提升來相輔相成。

鄭世維還引動畫電影「怪獸電力公司」的劇情表示，劇中有哭聲才有電力，但後來發現小孩的笑聲比哭聲更來電，中央能提升經濟，改革上才能有加乘效果。他在三蘆地區住了37年，他知名度不是百分百但服務百分百，他會讓大家天天找得到，藉世代提攜，希望大家給年輕人一個機會，讓三重也有改變的機會。

最後，蘇卿彥發表政見表示，他的政見就是拚經濟，讓台灣大發財，他住三重60年，因立法委員不夠專業，才會讓司法官侵害立法權，希望三重能給他一個機會，讓他能當選立委來改善台灣司法不公的問題。（編輯：卞金峰）1080306

新北市三重區立委補選電視政見會6日在全聯有線電視錄製，國民黨候選人鄭世維（左2）進行發言順序抽籤，抽中第2位。中央社記者王鴻國攝 108年3月6日

新北市三重區立委補選電視政見會6日在全聯有線電視錄製，無黨籍候選人蘇卿彥（前右）進行發言順序抽籤，抽中第3位。中央社記者王鴻國攝 108年3月6日