三重立委補選政見會 藍綠訴求拚經濟建設
（中央社記者王鴻國新北6日電）三重立委補選電視政見會，候選人各抒己見向民眾拉票，余天強調傾聽民意滿足民意，盼建設進步三重；鄭世維則強調提升經濟才有助改革。蘇卿彥說當選立委將改善司法不公問題。
三重立委補選電視政見會今天上午在全聯有線電視公司錄製，無黨籍候選人蘇卿彥、民進黨候選人余天及國民黨候選人鄭世維陸續抵達，隨後在新北市選委會委員洪清暉主持下完成發言順序抽籤，依序由余天、鄭世維及蘇卿彥進棚錄影，各自發言24分鐘。
余天首先發言表示，他在三重第一次參選並當選立委，雖然第1會期評鑑是「留校察看」，但他認真學習，第2次會期就獲委員會第2名最佳進步獎，因此，人不論年齡大小，只要有心，就能做得成任何事。
余天說，三重是他從政「起家厝」，很了解三重生態。因此，他政見只有8個字，就是「傾聽民意」、「滿足民意」。依基層民意提出建設「進步三重、三安城市」目標。未來他推動普設監視器維護治安，推動將毒品及酒駕立法嚴懲重罰。
他說，未來將推動閒置教室加強托幼及托老。普設停車場及加強公辦都更。利用三重美食來吸引大家來三重觀光。最後，他請鄉親選一個能為大家做事情的人，三重是民主聖地，希望大家給他和民進黨一個機會。只是余天講完時仍剩有4分30秒發言時間未用足。
接著，鄭世維發表政見表示，他在台北縣（新北市前身）議員任內特別重視治安及消防公安，加強行的便利和醫療建設，同時積極爭取各項建設及拚經濟，讓警政類比式監視系統改換數位式監視系統，來有效打擊犯罪。
他表示，在地方一張票一世情的情分下，他在三重果菜公司努力做事，也希望在鄉親支持下進入中央為大家做更多事。而三重也有一個切身之痛，就是三重空間有限，卻有30多萬輛機車及20多萬部汽車，停車空間嚴重不足，未來將爭取前瞻預算，希望把公園及學校的地下增設停車場，可治標改善停車問題。
他強調，停車問題唯有都更才能治本改善，未來將推動都更修法，藉簡化程序及放寬容積來提高建商參與都更的誘因。為降低少子化的問題，希望把國民教育向下延伸，減輕年輕人養育上問題；老人長照和地方宮廟公益合作並與醫療品質提升來相輔相成。
鄭世維還引動畫電影「怪獸電力公司」的劇情表示，劇中有哭聲才有電力，但後來發現小孩的笑聲比哭聲更來電，中央能提升經濟，改革上才能有加乘效果。他在三蘆地區住了37年，他知名度不是百分百但服務百分百，他會讓大家天天找得到，藉世代提攜，希望大家給年輕人一個機會，讓三重也有改變的機會。
最後，蘇卿彥發表政見表示，他的政見就是拚經濟，讓台灣大發財，他住三重60年，因立法委員不夠專業，才會讓司法官侵害立法權，希望三重能給他一個機會，讓他能當選立委來改善台灣司法不公的問題。（編輯：卞金峰）1080306