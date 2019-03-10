余天造勢晚會擠爆 蘇貞昌籲守住三重一片天

（中央社記者王鴻國新北10日電）三重立委補選民進黨候選人余天今晚舉辦造勢晚會，民眾擠爆會場；行政院長蘇貞昌籲大家支持余天為三重守住一片天。余天說，希望大家給他機會，他一定會為大家拚到死。

這場晚會在三重集美街的廣場舉行，包括藝人沈文程等藝人都到場唱歌聲援，現場也擠爆人潮，外溢到附近的停車場，黨政大咖也都齊聚助選。

行政院副院長陳其邁和「野百合世代」的同伴民進黨秘書長羅文嘉一起站台，羅文嘉提醒大家不應支持和中國簽訂和平協議，否則會帶來壓制屠殺和摧毀台灣的一切，他相信民進黨一定能從谷底再爬起來。

陳其邁表示，民進黨永遠不會忘記和農工朋友站在一起，一起推動改革，讓生活會更好，改革有挫折但不能走回頭路，一定要讓余天當選，守住台灣民主主權，讓人民在台灣這塊土地當家作主。

民進黨主席卓榮泰表示，「韓流」靠媒體不斷宣傳下吹入台南及新北，但他相信選民的智慧不會被蒙蔽。這次選舉很重要，若輸了，可以想像3月17日台灣的媒體會怎麼寫，以及國際及中國會怎麼看。

他說，也就是民進黨3月16日被一舉殲滅，再也站不起來，國際和中國則認為台灣民眾選擇了親中路線，因此，這種情形絕不能讓它發生，呼籲大家一起用選票來翻轉這個可能，反對一國兩制。

行政院長蘇貞昌表示，他努力為福國利民打拚，7天休不到1天，但他在立法院被質詢，國民黨立委問的都是和平協議，但和平協議在歷史上換來的都是戰爭，包括希特勒撕毀和平協議攻打英國併吞歐洲。

蘇貞昌強調，任何人要打台灣，他就算剩下一個掃帚也要回擊，絕不投降，大家要做台灣的主人，選自己立委，不要選不敢批評中國領導人習近平，只敢罵自己及唱衰台灣的立委，呼籲大家支持余天進入國會，為三重爭取及發聲，為台灣顧主權，守住一片天。

余天表示，民進黨要團結，雖然去年九合一選舉慘輸，但只要民進黨仍有一口氣，一定能再起，此外，他也批評對手的婚姻問題及選舉公報增列侯友宜和韓國瑜的照片，這樣的人太投機了。台灣人要覺醒，為台灣自己的土地打拚，台灣如同大海中的小船，方向很重要，人更要選得對，呼籲大家給他一個機會，他一定會為大家拚到死。（編輯：李錫璋）1080310

新北市三重立委補選進入倒數階段，民進黨籍候選人余天10日舉辦造勢晚會，大批民眾到場力挺，場面熱烈。中央社記者王鴻國攝 108年3月10日

民進黨籍三重立委補選候選人余天10日舉辦造勢晚會，黨政大咖齊聚助選，民進黨主席卓榮泰到場站台，呼籲大家一起用選票支持余天。中央社記者王鴻國攝 108年3月10日

民進黨籍三重立委補選候選人余天（中）10日舉辦造勢晚會，黨政大咖齊聚助選，余天呼籲大家給他機會，他一定會為大家拚到死。中央社記者王鴻國攝 108年3月10日