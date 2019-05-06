郭台銘籲陸正視中華民國存在 不會規劃習郭會

宣布參選總統的鴻海董事長郭台銘（圖）6日在張榮發基金會8樓舉行美國行返台記者會，向國人報告美國行成果。中央社記者郭日曉攝 108年5月6日

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海董事長郭台銘表示，中國大陸要正視中華民國存在的事實，目前他是總統參選人，不會規劃「習郭會」。他說，拚經濟是參選的優勢，經濟要分散，不受中國大陸要脅。

郭台銘今天下午舉行記者會，除了報告美國行成果，也回應近日參選相關議題。外界關注郭台銘對兩岸問題看法及鴻海接班布局等議題。

媒體詢問接班布局，郭台銘說，10日就要開董事會，在董事會前不便公布內容。

媒體問及參選總統如何迴避中國大陸不確定的政治風險，郭台銘說，他參選是希望將自己的經驗與中華民國經濟結合在一起，他認為兩岸之間有衝突，不是鴻海一家的問題，在陸台資企業沒有例外；若兩岸衝突，沒有一家可以倖免。

郭台銘說，有人拿著鴻海在中國大陸的投資質疑他會被對岸綁架，說有多少工廠，有多少投資金額，他已經講過不只一次了，鴻海的投資是實體產業，創造實體製造業和就業機會的經濟活動，做的是外銷行銷全世界，世界上任何地方的政府歡迎都來不及，「大陸當局憑什麼綁架我」，要抹紅也請搞清楚現實，這也證明了一點，他當初買夏普（Sharp）和投資美國是對的決策。

他也強調，中國大陸正面臨兩難，經濟要持續邁進，但政治必須穩定，中國大陸也需要台商提供就業、外銷、外貿和外資支持。他說若當選中華民國總統，會跟北京談，在和平繁榮基礎下談經濟架構，創造台灣的紅利。

宣布參選總統的鴻海董事長郭台銘（圖）6日在張榮發基金會舉行美國行返台記者會，向國人報告美國行成果，並展示美國總統川普的簽名紀念品。中央社記者郭日曉攝 108年5月6日

媒體問及是否規劃與中國大陸國家主席習近平見面，郭台銘說，「我是小咖」，「絕對沒有習郭會，我連中聯辦都不進去了，我怎麼敢去見，我的衣服是藍色，你怕我被染不夠紅嗎？」

媒體詢問對於九二共識和中國大陸一國兩制的看法，郭台銘說，未來有機會正式說明，目前此刻非三言兩語就能說清楚。但他強調，請北京當局正視中華民國存在的事實，「國旗帽不要再打馬賽克」。

對於國民黨初選制度，郭台銘說，會很快與國民黨主席吳敦義見面，但他建議選舉應用工具可更進步，只要是經由公平、公正、公開的辦法，他都全然接受。

在記者會前，郭台銘官方臉書貼文指出，陸委會主委陳明通扭曲他的發言，他要敬告蔡總統，不要找這種不適任的陸委會主委來當打手。

他說，陳明通都當到中華民國行政院的大陸委員會主任委員，還故意內行人說外行話，真的讓人很搖頭。

郭台銘說，當時他接受採訪時，說的是宗教信仰文化的影響地區概念，卻被特定媒體斷章取義，直接扣一個抹紅帽子，說他的主張就是「台灣是中華人民共和國的一部分」。

郭台銘鄭重澄清，他指的「中國」依照我國憲法的規定就是中華民國，台灣當然是中華民國的一部分，中華民國從來就不是中華人民共和國的一部分，請陳明通不要在台灣社會配合假新聞傳播錯誤訊息。（編輯：張良知）1080506