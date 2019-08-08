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郭台銘動向各界關注
2020總統大選藍綠起跑，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。他的幕僚劉宥彤已表示，如果郭台銘、王金平及柯文哲合作能讓國家更好，相信民眾會樂觀其成；劉宥彤也說會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式。
郭台銘動向各界關注
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郭台銘動向各界關注1/18

幕僚：郭台銘對韓國瑜 真心換了不少閉門羹

最新更新：2019/08/08 16:57

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘呈現「失聯」狀態，王金平建議韓國瑜要「精誠所至，金石為開」。郭台銘幕僚劉宥彤今天說，郭台銘過去對韓國瑜才是精誠所至、但可惜金石未開，「真心換了不少閉門羹」。

郭台銘自黨內初選落敗後，動向備受關注，近日又傳出將與台北市長柯文哲結盟，但韓國瑜自初選結束至今始終聯繫不上郭台銘，近日更喊話黨主席吳敦義、前總統馬英九出面整合，馬英九今天坦言聯繫不上郭台銘，國民黨整合觸礁。

針對韓國瑜聯繫郭台銘卻碰軟釘子，前立法院長王金平今天送韓國瑜8字箴言：「精誠所至，金石為開」。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天受訪時主動提及，郭台銘過去幾個月對韓國瑜才是精誠所至，可惜結果金石未開，在大家尚未表態參加黨內初選時，郭台銘私下規勸韓國瑜不要去中聯辦，在初選過程中，郭董希望三贏，也說了很多對兄弟想說的話。

媒體追問，是否感到真心換絕情，劉宥彤說，不能說真心換絕情，「但真心倒是換了不少閉門羹」。最近從新聞上看到高雄的摩天輪有爭議，但事實上，郭台銘團隊早已聯絡了倫敦眼的設計師和設計團隊；3月郭董去高雄採購農產品，或是鴻海在高雄新廠動土，韓國瑜當時都說，找時間再約，所以吃閉門羹的是郭董。

對於國民黨高層、韓國瑜稱聯繫不上郭台銘，劉宥彤說，這其實是「外熱內冷」，由於媒體很關心，國民黨、韓國瑜透過媒體說他們透過不同管道聯繫，好像很熱烈，但實際的狀況，有些電話不知道是不是打到正確的地方，又或是透過哪些人、是否有特定的方向，現在看似沒有太多主題方向，他們也有自己要做的事情，不會在那邊等。

針對黨主席吳敦義昨天說，正在拉攏郭台銘，劉宥彤反問說，「是拔河嗎？」不太了解拉攏的意思，目前沒有接到主席電話。

國民黨副主席郝龍斌則說要給郭時間沉澱，劉宥彤說，郭台銘每天都有很多事要做，出國散心也是在關注時局，中美關係越演越烈，全球貿易局勢產生質變，加上香港問題，郭董這幾天比較關心這些議題，至於是否要與誰會面，不是特別關注的重點。（編輯：楊凱翔）1080808

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