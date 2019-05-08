郭台銘：我不會講九二共識 除非加上一中各表

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海董事長郭台銘表示，兩岸問題他主張「九二共識、一中各表」，也就是一個中華民族底下，一個中華民國，一個中華人民共和國。

郭台銘7日下午接受天下雜誌專訪，談到兩岸問題，他說，「我是不會講九二共識，要我講可以，九二共識、一中各表」，也就是一個中華民族底下，一個中華民國，一個中華人民共和國，這是他堅持的理念。他指出，親美沒有錯，可是也不能放棄中國這個世界第二大市場。

他重申，要在平等、互惠、保有尊嚴的情況下，也就是中國大陸必須要認識中華民國存在的事實，才可以擴大談經貿合作。郭台銘說，比任何候選人，他更有能力、更有資格來做這個事情。

談到台灣的民主，郭台銘說，台灣在政治民主改革這一條路，比中國大陸最少早走30年、40年甚至50年，但是台灣的民主在前面，經濟卻落後，主要是藍綠惡鬥。他認為，台灣2020的戰局就是誰能夠把經濟的腿往前跨，跨得好、跨得穩，誰就適合做台灣的領導人。對此他有把握。

對於美中貿易戰，郭台銘說，對台灣是機會，絕對不是挑戰。他認為，整個台灣的經濟結構要從頂層重新設計，要跟全世界最大市場美國建立連結，幫美國重做供應鏈。

他指出，中美貿易的問題，戰爭才剛剛開始，它的問題是結構性的更改，後面緊接著是產業結構的調整。

他說，台灣未來領導人要解決兩大問題，首先在兩強之間，找到一個和平的、左右逢源的經濟對策；也要進行高附加價值的供應鏈移轉。

談到台商回流，郭台銘指出，現在台商回流是個平庸式的回流，若他做中華民國總統，他就是台灣科技島董事長，要把新的科技搬進來，把台商帶到全世界各地。

對於高雄軟體園區，郭台銘透露有一個很大的計畫，最近一個月內就會下去高雄，決定設廠用地。他規劃將在中國大陸天津和深圳部分產線搬回高雄。

談到參選2020總統的初心，郭台銘透露，他4月上旬在日本東京皇宮看櫻花，整理思緒，他帶著中華民國國旗帽，參觀日本天皇皇居的公園。日本5月1日過後，換新的天皇，年號叫做令和，意指要和平不要戰爭，這觸動了他。

之後郭台銘傳了一首詩給妻子曾馨瑩，上面寫著「臨皇居 旺太陽 賞櫻花 思未來 中華情 台灣恩 人民富誰敢當 不求名 不求利 八千里 雲和月」。他說，向妻子表達「我做大事 妳顧家」的想法。（編輯：黃國倫）1080508