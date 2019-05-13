啟動胖卡全台巡迴 賴清德：要打典範級君子之爭

（中央社記者葉臻、王朝鈺13日綜合報導）前行政院長賴清德今天在萬里老家啟動胖卡，未來將全台巡迴請民眾喝咖啡，他也會不時視訊與民眾互動，賴清德強調自己要打一場典範級君子之爭，胖卡能讓民眾更了解他。

賴清德今天下午在萬里老家啟動胖卡，現場找來藝人郭子乾裝扮的「清德兄」一起主持，未來胖卡將全台巡迴，只要民眾與胖卡拍照打卡上傳臉書，並Hashtag「唯一支持賴清德」後按讚，就能獲得胖卡旁行動民主咖啡車的免費咖啡。

賴清德表示，他為了要打一場典範級的君子之爭，很多人說他是佛系選舉，也擔心他的選舉會不會被邊緣化，「競選活動一定要跟著選舉的期程改變」，雖然他不一定都能在胖卡上，但他一定會抽空，盡量在胖卡旁跟民眾喝咖啡、聊天，他也會站在肥皂箱上訴說理念、爭取支持。

賴清德表示，胖卡上的電視會宣傳他的理念，他也會利用行程空檔，用視訊的方式跟胖卡聯繫，與胖卡旁的民眾談論國家未來走向，讓民眾能更加了解他，讓他有機會代表民進黨打贏這場選戰，啟動儀式選在萬里是希望從家、從根本出發。

由於賴清德宣布參選總統時，曾表示他會沿用過去競選連任台南市長的「5不」策略，包括不設競選總部、不插競選旗幟、不立選舉看板、不使用宣傳車和不辦造勢活動。

被問及這台胖卡行動咖啡車算不算違反「5不」策略中的「不使用宣傳車」，賴清德強調此舉「沒有違反」，他表示，胖卡是一個新形式的選舉方式，希望用創新的作為，讓民眾看到他堅定的信心，一步一腳印走遍全台灣，讓各地的民眾都可以跟他面對面、了解他的理念、聽見他的政見，爭取人民的支持。

賴清德的競選胖卡行動咖啡車第一站下午5時抵達基隆火車站南站廣場，現場由藝人郭子乾主持，郭子乾扮演起賴清德的「分身」串場，吸引來往民眾圍觀拍照。賴清德的舅舅、慶安宮主委童永，和賴清德的姪子、基隆市議員童子瑋也到場力挺，並贈送福袋為賴清德加油打氣，現場支持者則高喊「賴清德凍蒜」。

面對現場民眾提問與總統蔡英文有何不同，賴清德回應，「一個人跑400公尺比較快，還是4個人每個人跑100公尺，接棒跑400公尺比較快」，一個人有再大的力氣已經跑這麼久了，是不是要考慮換另一名選手接棒，如此，台灣才能跑得比較快、進步比較快，國家社會才能有更好的未來。

他說，登記參加民進黨總統初選不是要否定過去，過去的功過由大家共同承擔，但明年總統大選若沒有贏，未來就沒有機會，這場初選的重要意義就是人民作主，讓國家的主人決定由誰承擔起民進黨重擔，是「一個人擔10年讓她繼續跑比較有力，還是換另一個人接棒來跑比較快」。（編輯：李錫璋）1080513