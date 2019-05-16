綠微調同婚專法內容 藍17日黨團大會討論

（中央社記者劉冠廷台北16日電）面對民進黨將針對同婚專法提出修正動議，將以結婚登記取代同性婚姻，國民黨立法院黨團今天表示，明天的黨團大會，會將民進黨所提出的修正內容，以及最新狀況，再做一次討論。

立法院會明天將處理同婚專法，行政院長蘇貞昌今天與民進黨立委舉行行政立法協調會報，會中民進黨團提出修正動議，刪除「同性婚姻」4個字，但同性伴侶可向戶政機關辦理「結婚登記」。

對此，國民黨團總召江啟臣告訴中央社記者，黨團明天上午9時還會再召開一次黨團大會，屆時會將相關內容以及最新狀況，再請黨籍立委表達意見，再做一次討論，再凝聚一次共識。

江啟臣表示，國民黨中央對於這次同婚議題所定調的立場，就是反對政院版本，支持國民黨立委賴士葆所提的版本，至於民進黨立委林岱樺的版本，由於兼顧到公投的結果，因此對於林岱樺的版本持開放立場。

一路以來都表態挺同的國民黨立委許毓仁則表示，他堅決反對將婚姻兩個字拿掉，這完全破壞了司法院釋字第748號解釋對同志的承諾；他說，修正動議放入結婚登記，看起來是要因應拿掉婚姻這兩個字後的補償，這是兩面討好的版本，其實是違反釋字第748號解釋的核心精神。

許毓仁說，他擔任本屆立委開始就支持婚姻平權，也曾提出民法修正案，當時黨內也有13名立委連署，他表示，這個議題不該升高到政黨對決的議題，操作成政黨議題，他還是呼籲中間選民、泛藍年輕選民也有很多人支持同志，他會按照一貫初衷投下贊成票。（編輯：蘇志宗）1080516