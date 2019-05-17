力挺同婚 邱議瑩：不做立委也沒什麼了不起

（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院會今天處理同婚專法。民進黨立委邱議瑩說，選舉是一時的，做立委沒什麼了不起、不做立委也沒什麼了不起，對於人權的追求、自由平等的追求，比當立委還更重要。

行政院與民進黨立法院黨團昨天舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識。行政院長蘇貞昌感性呼籲民進黨立委支持政院版同婚專法，在歷史性時刻投下關鍵一票，讓台灣往前進，「歷史一定會記住你們」，並向在場立委鞠躬。

與會立委透露，會中蘇貞昌一度脫稿提到，當年他的女兒、民進黨立委蘇巧慧才3歲、邱議瑩8歲，當時有人「拿著斧頭衝進邱議瑩家」，要逮捕邱議瑩父親、美麗島事件受難者邱茂男。蘇貞昌這段話，也讓在場的民進黨立委林靜儀、呂孫綾等人感動落淚，邱議瑩更是當場淚崩。

邱議瑩上午在立法院受訪時表示，選舉是一時的，「做立委沒什麼了不起、不做立委也沒什麼了不起」，但是對於人權的追求，對於自由平等的追求，「我想會比當立委還更重要」。

邱議瑩說，或許身上就是留著這樣的血液，「我相信我的父親、家人、先生都會支持我這麼做」。（編輯：林興盟）1080517