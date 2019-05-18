民進黨總統初選 賴清德盼5月底前完成

前行政院長賴清德（前）18日表示，民進黨初選辦法其實已有公告，他不贊成邊初選邊改選舉辦法，一定要尊重民主制度，希望5月底前完成初選工作。中央社記者黃國芳攝 108年5月18日

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）前行政院長賴清德今天表示，民主進步黨初選辦法其實都已有公告，他不贊成邊初選邊改選舉辦法，一定要尊重民主制度，希望5月底前完成初選工作。

民進黨總統初選第二次協調會昨天獲致結論，兩場電視政見發表會一週一場，雙方陣營同意手機納入民意調查並採對比式民調，但手機所占比例將參考專業意見，20日再開會討論。

賴清德上午前往嘉義縣朴子市新吉庄德安宮參拜時受訪表示，當務之急是儘速確定民進黨中央提出的初選期程，希望中央執行委員會22日確定。

他說，民進黨中央原規劃總統初選在前，立法委員初選在後，經中執會調整次序，但不管先後，期程沒變，都要在5月底前完成初選工作，中執會應於22日確定民進黨中央提出的初選期程。

賴清德表示，如果初選期程遙遙無期，基層非常焦慮，也重大影響民進黨明年總統、立委選舉。

他說，一定要尊重民主制度，如果有其他合理要求可以討論，但千萬不可以不答應初選期程作為要求改變選舉辦法的條件，這樣社會不會接受。

賴清德表示，民進黨講求民主又進步，基層也是民主理念支持民進黨，如果為個人勝敗，完全不尊重已公告的初選辦法，基層不會接受，社會也不會支持，最終傷害明年總統選舉。

總統蔡英文將競選連任，但在民進黨內提名面臨賴清德挑戰。（編輯：李明宗）1080518