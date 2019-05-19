參拜紫南宮 賴清德：發揮土地公精神護台灣

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）前行政院長賴清德今天上午參拜竹山紫南宮，他說，參選中華民國台灣總統，希望發揮土地公與土地婆精神守護台灣，若有機會在民進黨黨內初選出線，一定用心打贏明年總統大選。

賴清德到南投縣竹山鎮紫南宮參拜，紫南宮管委會主委莊秋安等人陪同，賴清德到場受信眾熱烈歡迎並喊著：「總統好」、「選總統」。接著賴清德向紫南宮供奉的土地公、土地婆上香，由莊秋安口唸代為祈求：「賴清德參加總統初選，希望土地公、土地婆庇佑。」

賴清德參拜後在廟口向支持者說，紫南宮土地公、土地婆神威顯赫，獲全台灣善男信女認同與敬仰，他今天有機會到此，內心特別高興，希望土地公、土地婆保佑地方平安，民進黨黨內初選也能順利進行。

賴清德說，土地公、土地婆守護地方，這次出來參選中華民國台灣總統，也是希望發揮土地公、土地婆精神守護台灣、捍衛台灣主權、維護台灣民主自由與人權；是因為對這塊土地使命，他才出來參選，若有機會獲鄉親支持，在民進黨黨內初選順利出線，一定用心打拚，打贏明年總統大選。

總統蔡英文初選發言人阮昭雄指賴清德推翻初選納手機民調等結論，賴清德行動辦公室發言人李退之表示，「不要打人喊救人」，本來就有決議總統與立委民調及初選5月底完成，就算將總統與立委對調，也應在5月底完成，要請對方陣營「看清認明」。

李退之說，初選至今，賴清德昨天也對於「箭已經射出去了，但靶卻被移走」感到很難過，到底是誰使初選時間一延再延，甚至用時間綁架全黨，來試圖改變遊戲規則與初選辦法，相信大家看得很清楚，希望大家能當有高度的參選人，也應是有高度的領導人。

對於初選辦法細節，李退之表示，只要是合理與公正配套方案都可討論，至於能否達到合理共識，要看大家能否付出最大善意與討論，若最終無法達成共識，只好回到原本公告辦法與最初決議，也就是5月底完成總統與立委提名，這才是合理機制。

賴清德參拜竹山紫南宮後，接著與關懷協會的孩童共進午餐，再到埔里鎮拜訪博幼社會福利基金會，最後到埔里藝文中心演藝廳舉辦「用行動帶來希望」南投場簽書會。（編輯：陳俊碩）1080519