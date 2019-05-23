318學運紀錄片 美國會殿堂播映

318學運紀錄片「我們的青春，在台灣」美東時間22日在美國國會播映。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年5月23日

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）318學運紀錄片「我們的青春，在台灣」今天在美國國會播映。導演傅榆期望讓更多人了解台灣處境。美國聯邦眾議員夏波表示，這部片子看到台灣人如何站起來對抗中國的霸凌。

「我們的青春，在台灣」今天在美國國會雷伯恩辦公大樓（Rayburn house office building）的眾議院外交委員會聽證會會議室播映。

正在美國訪問的文化部長鄭麗君、夏波（Steve Chabot）、前美國務院負責亞太經濟合作會議（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）、北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）都到場觀看。

對於紀錄片能在美國國會播映，傅榆覺得很榮幸也很新奇，因為「在台灣都還沒有機會在國會播放，真的覺得很難得」。

她也希望透過這部片子讓更多美國朋友能認識發生在台灣的事情，讓更多國家的朋友了解台灣人的處境、台灣人受到的壓力，為什麼這麼想要對國際發聲，向國際發聲的慾望越強，其實就是代表受到的打壓越嚴重。

她在致詞談到台灣處境時一度哽咽地表示，真的非常希望透過這部片讓更多人理解到，「台灣這個小小的地方，裡面有2300多萬人，每個人都和各位一樣獨一無二，沒有一個政治實體可以因為擁有龐大政治權力，就無視我們生存的權利」。

夏波則表示，這部片子讓全世界的人了解到台灣站起來面對霸凌的中國有多重要，這些台灣年輕人說出自己的想法、勇敢、有膽識，紀錄片忠實記錄下他們的行動。

談到中國持續對台灣打壓，讓台灣無法參與今年的世界衛生大會（WHA），夏波表示，中國持續霸凌台灣，對台施壓，這是錯誤的做法，不能接受，很明顯不符合台灣的利益，也不符合世界的利益，因為國際可以從台灣的醫務知識中收穫良多。如果繼續允許中國霸凌台灣，只會讓國際更不安全。

鄭麗君在談及紀錄片能在美國國會播映時表示，很高興看到年輕一代創作者能夠為台灣這塊土地勇於說故事，也讓世界更認識台灣，將文化軟實力貢獻給全世界。

至於這次訪美是否拜會美國政府部門或國會，鄭麗君沒有明說，表示此行主要是跟華府人權相關博物館進行交流，分享台灣在人權、族群、平權歷程，並就下半年將提出博物館政策和此地博物館進行專業交流，同時希望深化台美文化交流。（編輯：陳永昌）1080523

318學運紀錄片導演傅榆希望透過這部片子，讓更多美國朋友能認識發生在台灣的事情，讓更多國家的朋友了解台灣人的處境、台灣人受到的壓力。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年5月23日