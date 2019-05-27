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訪上海台商 新黨：願提供法律協助

最新更新：2019/05/27 19:49

（中央社記者翟思嘉上海27日電）新黨主席郁慕明今天在上海與台商座談時表示，新黨將號召成立律師團，協助台商解決當年投資大陸的「歷史遺留」法律問題。

郁慕明率領的「台灣各界人士廣上南北行」訪問團，今天與上海市台辦、上海市台協、台商代表閉門舉行「台灣各界人士代表團與上海台商座談會」。

據新黨新聞稿，新黨號召包括此行團員在內的10名台灣律師成立律師團，專門替大陸台商打官司，幫助台商解決法律問題，希望在大陸經商的台灣企業界都能按照大陸的法律規定受到「正當應有的保障」。

全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏在會上說，全國台企聯在大陸有11個片區，在6月2日新一屆片區長會議將請各片區注意歷史遺留問題，並彙總10個經典案例，請國台辦協助對接解決。

李政宏說，2005年福州成立了台胞權益保障中心，他認為應該推廣到所有台商密集的地方如北京、上海、深圳、廣州、崑山、東莞、廈門等地，而且應該拉高層級，才能加強協調、解決能力。

上海市台辦主任李文輝則表示，上海目前有1萬3000家台企，投資額400億美元，上海台資企業數量與投資額占大陸1/10左右。（編輯：邱國強）1080527

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