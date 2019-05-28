中國抗議美台官方往來 CNN報導漢光演習登場

（中央社台北28日電）美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家安全顧問波頓近日會晤國安會秘書長李大維，引發中國強烈抗議並要求停止美台官方往來後，台灣國軍今天展開漢光演習，確保能抵禦中國軍隊入侵。

美國國安顧問波頓（John Bolton）本月會晤訪問美國的國安會秘書長李大維，這是1979年台美斷交後，兩國政府最高安全顧問首度進行會晤。

中國外交部發言人陸慷昨天表示，北京當局對於這次會晤「強烈不滿和堅決反對」，並敦促美國停止「美台官方往來或提升實質關係」。

CNN報導指出，中國與美國正陷入緊張貿易戰，但華府一直與台灣建立更緊密關係。

台灣跟華府當局充分協調溝通後，25日宣布「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」。這是首次有台灣政府組織更名納入「台灣」和「美國」字眼。

中國表達抗議的同時，台灣今天展開年度漢光演習，演習目的在於確保台灣能抵禦中國人民解放軍的入侵。

報導還提到，國軍F-16V戰機今天在彰化縣高速公路戰備跑道起降，總統蔡英文親臨校閱部隊。在中國解放軍占領或摧毀台灣主要機場的假想情況下，漢光演習目的即在測試台灣軍方的油彈整補作業能力。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1080528