吳釗燮訪加勒比海3友邦 首站抵聖克里斯多福

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）外交部長吳釗燮出訪聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海3友邦，首站抵達聖克里斯多福及尼維斯，與克國總理、總督等人會面；吳釗燮推文表示，很高興見到台灣的好朋友。

外交部指出，吳釗燮伉儷應邀率團於5月28日至31日訪問聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等3友邦，提升雙邊邦誼與合作關係。這是吳釗燮任內首度訪問「三聖」友邦。

吳釗燮首站抵達聖克里斯多福及尼維斯後，在外交部官方推特發布多則與克國官員會面的推文，包括與克國總督席頓（Tapley Seaton）、總理哈里斯（Timothy Harris）等人。

吳釗燮在推文中表示，與席頓的會面中，雙方討論台克雙邊關係並分享拓展合作的想法。他說，「很開心再見到總督」，也感謝總督致贈的畫作。

吳釗燮在另1則推文中表示，與哈里斯共進午餐，「真的很開心在聖克里斯多福及尼維斯見到台灣非常好的朋友」。他也形容，克國的美麗風景將令他畢生難忘。

此外，聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Brantley）也設宴招待訪團，吳釗燮在推文中對此表達感謝。同時，他說，將會很珍惜布蘭特利致贈的木雕鵜鶘；鵜鶘是克國的國鳥。

外交部指出，吳釗燮訪問聖文森、聖露西亞期間也將分別拜會聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）、聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）及各該國外長等官員，針對強化雙邊合作關係等議題交換意見。

訪問期間，吳釗燮一行也將視察台灣與友邦重要雙邊合作計畫的推動情形，包括共同主持聖露西亞全國道路整建計畫動土典禮，以及與聖文森簽署捐助警備用車議事錄等。

外交部表示，聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等3國與中華民國邦誼篤睦。吳釗燮此行將有助進一步提升與3友邦的友好邦誼及合作關係。（編輯：李信寬）1080529