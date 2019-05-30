賴清德：蔡總統邀約蔡賴二會 沒談蔡賴配

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北30日電）民進黨中執會昨天通過總統初選民調對比納柯韓，市話手機各半；前行政院長賴清德今天說，28日蔡賴會是總統蔡英文邀約，並沒有談到「蔡賴配」；他訴諸民意，請大家支持他。

賴清德挑戰總統蔡英文連任之路。民進黨中執會昨天全體共識不經表決，通過總統初選民調對比人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲，市話手機各半。

賴清德今天接受WinTV主持人高嘉瑜、黃暐瀚「我要當選」節目專訪，這也是民進黨中執會通過修改初選辦法後，賴清德首度公開露面。

賴清德一開始自我介紹說，「我是為台灣要當選的賴清德」、「我要為台灣當選，我是賴清德」。

對於傳聞民進黨立法院黨團總召柯建銘打電話說服賴清德，接受更改後的初選辦法，賴清德對此表示，他不只與柯建銘通過電話，也見過面，柯建銘的態度也是不贊成修改黨的制度，柯建銘認為已公告的辦法應執行，但如果一直維持這方法，初選無法進行。

賴清德說，如果中執會一直都沒有決定的話，初選會一直延下去，對黨傷害非常大，因為支持者非常焦慮盼盡速確定，避免對黨傷害，衝擊立委總統衝擊；賴清德並說，他也擔心若硬表決，黨主席卓榮泰已講很清楚，不會主持甚至可能辭黨主席，所以後來他的代表、立委林俊憲表達不同意見，「不是共識決而是多數決」。

被問到外界不諒解賴清德，認為他退縮讓步；賴清德說，未來他想團結整個民進黨，希望初選能贏，大選也要贏，所以必須團結；若訴諸法律途徑恐怕對黨也是傷害，黨制度被更改已受到傷害，他不宜再給黨重擊，「沒有訴諸法律，但訴諸民意，請大家能夠支持我」。

至於他先前提的贏的策略三條件是否還存在，賴清德說，很可惜蔡總統不接受，已有新的選舉辦法了，就根據新的辦法來進行。

另外，被問到，民調手機50%、納入柯文哲是否是28日蔡賴會談好的結果。賴清德說，28日下午他的確應蔡總統邀請，兩人見面是基於對蔡總統的尊重，見面內容、所講的話沒被授權公開，但他要講「小道消息完全不正確」、「說什麼已談好中執會進行的狀況，這都不是事實，包括傳說老柯已講好，都不是事實，都太過簡化」。

對於傳聞賴清德之後會退選，然後接受蔡賴配，賴清德被問到，他與蔡總統在陽明山的談話有無提到蔡賴配，賴清德說「沒有這個事情啦」。

賴清德說，不管與總統見面後或與柯建銘見面、打電話，他的想法一直很堅定沒有改變，認為黨初選辦法不宜在初選過程被更改，這會影響初選公信力，未來也會後患無窮。

但是，賴清德也認為初選應盡早確定，避免基層焦慮，影響團結，另外也顧慮到卓榮泰，因為他講很清楚，若硬要表決只有辭職一途，這種狀況下，維持理念，但不會在中執會撕破臉，求得一個初選可以確定、可以進行，大家共同努力的機會。（編輯：楊凱翔）1080530