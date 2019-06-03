更多編輯台推薦新聞：
勇士浪花兄弟合拿48分 NBA總冠軍賽扳平暴龍
運動

勇士浪花兄弟合拿48分 NBA總冠軍賽扳平暴龍

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

里山動物列車2.0啟程 神秘車廂營造生態系
生活

里山動物列車2.0啟程 神秘車廂營造生態系

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院臨時會 政院盼經濟五法完成三讀

最新更新：2019/06/03 18:00

（中央社記者顧荃台北3日電）立法院預計6月中旬召開臨時會，行政院發言人Kolas今天表示，期盼產創條例、境外資金匯回專法、所得稅法、工廠管理輔導法與海關進口稅則條例等「經濟五法」，能完成三讀。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午表示，行政院期盼能儘速完成三讀的「經濟五法」，包括延長租稅優惠的「產業創新條例修正草案」、因應美中貿易戰與鼓勵台商回台投資的「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」、新增「長照扣除額」的「所得稅法修正草案」、納管農地工廠的「工廠管理輔導法部分條文修正草案」，以及降低農漁產品關稅以爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的「海關進口稅則修正草案」。

Kolas指出，拚經濟是大家最關心的事情，「經濟五法」涵蓋層面廣大，對內改善經濟體質、減少個人財務壓力；對外則積極因應國際經濟局勢，因此希望能儘速完成三讀。

Kolas表示，政院也希望因應假消息的三項法案能在臨時會完成三讀，包括糧食管理法、核子事故緊急應變法與農產品市場交易法等三項修正草案，都明定散播謠言或不實訊息可予以處罰。

此外，Kolas說，為避免去年公投併大選的選舉亂象重演，政院期盼公民投票法修正草案也能在立院臨時會完成三讀；另攸關管制退將跟高官赴中國大陸的兩岸人民關係條例修正草案、攸關司法改革的法官法修正草案，都希望能儘速完成三讀。（編輯：林興盟）1080603

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報