立院臨時會 政院盼經濟五法完成三讀

（中央社記者顧荃台北3日電）立法院預計6月中旬召開臨時會，行政院發言人Kolas今天表示，期盼產創條例、境外資金匯回專法、所得稅法、工廠管理輔導法與海關進口稅則條例等「經濟五法」，能完成三讀。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午表示，行政院期盼能儘速完成三讀的「經濟五法」，包括延長租稅優惠的「產業創新條例修正草案」、因應美中貿易戰與鼓勵台商回台投資的「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」、新增「長照扣除額」的「所得稅法修正草案」、納管農地工廠的「工廠管理輔導法部分條文修正草案」，以及降低農漁產品關稅以爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的「海關進口稅則修正草案」。

Kolas指出，拚經濟是大家最關心的事情，「經濟五法」涵蓋層面廣大，對內改善經濟體質、減少個人財務壓力；對外則積極因應國際經濟局勢，因此希望能儘速完成三讀。

Kolas表示，政院也希望因應假消息的三項法案能在臨時會完成三讀，包括糧食管理法、核子事故緊急應變法與農產品市場交易法等三項修正草案，都明定散播謠言或不實訊息可予以處罰。

此外，Kolas說，為避免去年公投併大選的選舉亂象重演，政院期盼公民投票法修正草案也能在立院臨時會完成三讀；另攸關管制退將跟高官赴中國大陸的兩岸人民關係條例修正草案、攸關司法改革的法官法修正草案，都希望能儘速完成三讀。（編輯：林興盟）1080603