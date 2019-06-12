蔡總統：持續與美合作 因應區域危險及挑戰

（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文今天接見由美國前副國務卿阿米塔吉率領的「2049計劃研究所」訪團時表示，會持續與美國密切合作，在自由開放的印太區域強化雙方夥伴關係，共同因應區域的危險及挑戰。

蔡總統上午在總統府接見阿米塔吉（Richard Armitage）一行，兩人握手寒暄，阿米塔吉也禮貌性親吻總統臉頰，顯見兩人好交情，接見及致詞過程也在總統臉書直播。

為方便民眾了解，總統在臉書上介紹2049計畫研究所：成立於2008年1月的美國重要智庫，與台灣合作密切，包括舉辦與台灣議題相關研討會、發表研究報告、邀請美國學者專家組團訪台及接待台灣訪團，擴大台灣在相關區域及國際議題的能見度，並經常利用各種機會為台灣發聲。

她指出，阿米塔吉在美國政府任職期間支持台美各項合作關係，對推動台美相關事務極具貢獻，現在也是美國外交事務的重量級意見領袖。

總統致詞時表示，阿米塔吉是台灣的老朋友，也是她的老朋友，今年是台灣關係法立法40週年，台美雙方都舉辦活動，美國是台灣在國際上最重要的戰略與經貿夥伴，在安全、經濟各項領域都有緊密的合作與交流。

她並說，美國政府3度宣布軍售強化台灣國家安全，上個月美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在世界衛生大會（WHA）為台灣國際參與發聲，這些都展現美國對台灣的支持。

總統說，「台美關係已經達到近年來最好的狀態」，在雙方的努力下，台灣辦理美國事務的代表機構已經從北美事務協調委員會正式更名為台灣美國事務委員會，就在上週，她才出席了揭牌典禮，也期待未來可以跟美國友人見證更多台美關係上的新進展。

她進一步表示，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，還有許多像阿米塔吉、在座貴賓非常關心台美關係的好朋友，很感謝這份情誼，也會持續跟美國密切合作，在自由開放的印太區域強化雙方的夥伴關係，共同因應區域的危險跟挑戰。

阿米塔吉致詞表示，非常感謝有這樣的機會來到台灣，在幾分鐘前，剛好有機會跟蔡總統私下聊聊，總統再三表達了台灣人民的想法，非常高興可以聽到這樣的分享。

4月間因應台灣關係法40週年，蔡總統與戰略暨國際研究中心（CSIS）等3間美國智庫舉行越洋視訊會議；阿米塔吉說，他身為CSIS的一員，過去也參加過很多CSIS的會議，包括美國副總統及不少內閣成員也曾在那邊演講，但4月那一次視訊會議人氣前所未有、受到許多人的矚目。

阿米塔吉說，這次訪問台灣，看到台灣將近2400萬的人民在過去努力守護自由、開放、民主的社會這樣的現狀可以持續，代表團唯一的希望就是台灣人民可以自主決定未來，不受任何外力影響。（編輯：李信寬）1080612