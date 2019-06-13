民進黨總統初選蔡英文勝 國民黨：政績將受檢驗

（中央社記者余祥台北13日電）蔡英文總統將代表民進黨角逐2020總統大選。國民黨務人士認為，2020勢必是「三咖督」局面，未來待各總統候選人就定位後，蔡總統4年執政將成最大包袱，施政績效將受到檢驗。

民進黨中央今天公布總統初選民調結果，總統蔡英文民調以35.68%勝過前行政院長賴清德的27.48%，蔡總統將代表民進黨角逐2020總統大選，爭取連任。

國民黨黨務人士表示，民進黨已經確定人選，研判台北市長柯文哲也會加入戰局，2020勢必是「三咖督」局面，不過，國民黨過去選戰曾與兩人交手，對於他們的選戰路數較為清楚。

黨務人士分析說，對國民黨來說，蔡英文比賴清德更好打，主要就是執政包袱重，若這一點未來無法大幅改善，選舉結果應該還是會跟去年九合一選戰結果一樣；但若是由賴清德出線，反而較容易與執政團隊切割，較難受到檢驗。

此外，黨務人士分析，蔡英文跟柯文哲的票源重疊性高，尤其在年輕人這一塊，兩人需要互相搶票，自然互相攻擊的機率越高，國民黨反而不易成為主要攻擊對象；但賴清德跟柯文哲的票源重疊性相較之下沒那麼高。

黨務人士認為，雖蔡總統掌握行政資源，但去年九合一選戰時，民進黨也是拿出行政資源拼命殺，效果仍然有限。

國民黨總統初選結果將在7月16日公布，黨務人士說，若就目前情勢分析，將由鴻海董事長郭台銘或高雄市長韓國瑜其中一人代表國民黨角逐2020。

黨務人士分析，韓國瑜選戰路數就是有一群死忠的粉絲到處跟著跑，而郭台銘的資源豐沛，有大軍團作戰，站在黨中央的立場，未來無論是由誰出線，都盼兩人能合作、互補，組成強勁的團隊，勢必能贏得2020，讓國民黨重返執政。（編輯：林孟汝）10806613