民進黨初選蔡總統勝出 柯文哲：加油

（中央社記者劉建邦、梁珮綺台北13日電）無黨籍市議員陳建銘今天質詢，民進黨總統初選結果出爐，由總統蔡英文勝出，是否有話想告訴蔡總統。台北市長柯文哲說，加油，想不出其他的話。

柯文哲下午出席台北市議會市政總質詢，無黨籍市議員陳建銘詢問民進黨初選蔡總統勝出。柯文哲做以上表示。

陳建銘質詢時提到，民進黨總統初選結果出爐，由總統蔡英文勝出爭取連任，是否有話想告知蔡總統。柯文哲說，加油，想不出其他的話。

陳建銘表示，依據民進黨公布民調數據，柯文哲在「三腳督」的狀況，都是最後一名，還要參選下一屆總統嗎？柯文哲說，到時候再講。

陳建銘質詢，這民調顯示，柯文哲在年輕人支持度下滑，是因柯文哲對兩岸態度模糊不清，到底對一國兩制的態度為何。

柯文哲說，這個一國兩制是指香港模式，在台灣是沒有市場，「因為很清楚，特別是這幾天發生在香港的事，也就是說，在台上講香港模式，台下就跑光」。

柯文哲表示，政策的三原則就是民意、專業、價值，民意是一個很重要成分，若沒市場，「不用我們說要支持或不支持」，就是沒市場。

陳建銘追問所以是不支持一國兩制嗎？柯文哲說，目前在台灣是不可行。

陳建銘提到香港反送中運動發生衝突，對於反送中運動的看法。

柯文哲說，「民主、自由不是天上掉下來的，依台灣過去30多年的經驗，民主、自由其實是很多人流血、流汗爭取而來」。

陳建銘追問是支持反送中運動。柯文哲表示，要節制，「暴力是不好的，在香港方面要節制」。

陳建銘進一步詢問，是否有話要對中國大陸講。柯文哲說，要好好想一下，要慎思。

陳建銘說，柯文哲昨天前往探視港生在台北香港經濟貿易文化辦事處聲援反送中運動，卻被質問「「這就是你要的一國兩制嗎？」對此，柯文哲說，台北市一年的陳抗活動很多，他認為參加陳抗的民眾，遇到下雨，卻不慎感冒，這樣不好，他是關心所有朋友，特別是年輕人，「為何遇到下雨卻不移到屋簷內，這樣很奇怪」。（編輯：李亨山）1080613