韓國瑜15日雲林造勢 雲科大學生對面辦反送中

（中央社記者江俊亮雲林縣14日電）高雄市長韓國瑜15日將在雲林縣斗六市舉辦造勢活動，會場隔鄰的雲林科技大學學生也在當天自行發起「反送中、撐香港」戶外哲學課。警方擔心雙方擦槍走火，正密切關注中。

韓國瑜15日將在斗六市人文公園舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，與韓國瑜造勢會場僅隔一條道路的距離，雲科大學生也於當天下午1至6時將在校門廣場舉辦「反送中、撐香港」戶外哲學課。

這場戶外哲學課由署名「雲科大哲學思考課程」主辦，「哲學星期五@雲林」及「雲林公民行動聯盟」協辦，將由國立雲林科技大學通識教育中心教師簡端良開場，接續由斗南高中、嘉義高中、虎尾高中、台南一中、雲科大學生進行演講及表演，其中還包括香港學生。

戶外哲學課主辦單位表示，9日有100多萬人走上香港街頭反對「送中條例」，因為香港人害怕此條例一旦通過，未來任何港人都有可能會依此條例直接移送中國大陸審判，「一國兩制」已成為香港人的痛。

主辦單位還在宣傳海報中，寫著「人民不需要禿子，因為我們有腦子」的文字。主辦單位指出，面對「反送中」的重大國際事件，雲林縣卻還在「跟著禿子走！」另外，籲請參加者穿著白色T恤，並善意對待人文公園的聚會群眾。

雲林縣警察局長黃勢清表示，警方尊重學生表達意見的自由，只要沒有違法或脫序行為，警方充分尊重，也不會給予任何干擾，但也呼籲雙方互相尊重，不要有任何挑釁行為。

雲林「反送中、撐香港」戶外哲學課主辦單位指出，這堂課純屬哲學思考、公開思辨的課程，參加者可自由發表言論，也會提醒發言者理性，彼此尊重，不要做出挑釁行為。（編輯：戴光育）1080614