623反親中媒體大遊行 民進黨：派代表出席

（中央社記者溫貴香台北21日電）民進黨發言人李晏榕今天表示，6月23日反親中媒體遊行，民進黨將會派代表出席，支持反滲透的主張；民進黨也與執政團隊持續完善反制滲透的相關修法，強化民主防衛機制，確保台灣的民主與自由不受中共侵害。

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢將於6月23日在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一起站出來。

李晏榕上午表示，面對中共對台滲透，民進黨與執政團隊會從法制、教育等各領域，以整體思考做因應，持續完善反制滲透的相關修法，強化民主防衛機制，確保台灣的民主與自由不受中共侵害。

李晏榕也說，6月23日反親中媒體遊行，民主進步黨將會派代表出席，支持反滲透的主張。

李晏榕指出，中共對台灣的滲透是無孔不入的，尤其是在媒體方面的滲透，日益嚴重，中共利用親中媒體操弄輿論，製造社會對立，破壞台灣民主制度。面對中共對台滲透危害，日前，蔡英文總統已召開國家安全會議，提出「三道防護網」，要求國安團隊及行政院要加速完成相關的立法工作。

李晏榕表示，執政團隊已陸續修正「國家安全法」、「兩岸人民關係條例」、「災害防救法」、「刑法」、「國家機密保護法」等防制中共滲透的相關修法。

她並說，這次立法院臨時會也排入迫切需要完成的重要修法，已三讀通過國家安全法的修正，也通過附帶決議，下會期將會處理境外勢力傳播不實訊息的相關規範及配套措施，完備防堵境外勢力滲透與介入的機制。（編輯：李信寬）1080621