柯文哲花東行 感受城鄉差距首要交通改善

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）台北市長柯文哲今天在花蓮表示，台灣城鄉差距明顯，花東交通改善是第一要務，鐵路南迴線電氣化和雙軌優先，公路蘇花改還需改善瓶頸路段。

柯文哲3天2夜花東行今天到花蓮，上午拜會玉里天主堂、安德啟智中心負責人劉一峰神父，接著體驗農事割稻，再參拜玉里鎮信仰中心協天宮。數十名柯粉舉著標語牌力挺，甚至遠從洛杉磯返鄉的柯粉特別帶來粽子，希望柯文哲能參選總統「包中」。

柯文哲受訪表示，到處走走增廣見聞、多交朋友，也看到很多東西，例如以前在台大當醫生，從數據了解花東每10萬人車禍創傷死亡率最高。來到現地看到台九線花東公路，有許多路段只有兩線道，一旦超車就容易發生車禍，所以拓寬成四線道就可讓車禍降低。

柯文哲說，台灣城鄉差距明顯，光是垃圾分類隨袋徵收政策，20年來只有雙北做到，其他各縣市都未做，這項政策讓台北市每人每天垃圾產量產出最低；另台北市推動雙語教育，這要擴及全台恐非10年可解決。

柯文哲表示，花東要趕上其他都市，交通改善是第一要務；台北到花蓮，蘇花改還差一段沒做，需要改善瓶頸路段；高雄到台東，鐵路南迴線電氣化、雙軌優先，交通是基礎建設。

第十屆台北－上海雙城論壇將在7月舉行，柯文哲答覆媒體說，今天晚間會宣布舉辦時間，兩岸交流我方送出公文給陸委會報備後都會核准，對岸就煞有介事，他是客隨主便的態度因應。（編輯：翁翠萍）1080623