盧秀燕質疑中央不補助台中 蘇貞昌：誤會

（中央社記者顧荃台北27日電）台中市長盧秀燕今天在行政院會提到，中央沒有補助台中市一毛錢。對此蘇貞昌回應，這是誤會，他上任後已核定新台幣46億元給台中市，作為興建台74線銜接國道1號的經費。

台中市議員黃健豪日前建議盧秀燕爭取中央預算，出席行政院會時要帶著水果去見行政院長蘇貞昌。政院官員說，盧秀燕今天一早在行政院會前，就帶著幕僚和兩台攝影機到行政院長辦公室，要送一籃水果給蘇貞昌，因沒有事先約好，蘇貞昌當時在開會，由院長室秘書代收。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午出席行政院會後記者會時轉述，盧秀燕今天在院會中提到，她認為上任後中央沒有補助台中市一毛錢；8月要全面上路的準公共化托育補助，盧秀燕也質疑「一國兩制」，有些縣市已經自行推動準公共化政策，有編預算，沒有獲得全額補助，反而是還沒推準公共化的縣市，獲得中央全額補助。

蘇貞昌則回應，這是誤會，他上任行政院長後，就親自到台中市，當場宣布核定46億元給台中市作為興建台74線銜接國道1號的經費，不能說中央都沒有給台中一毛錢。

Kolas說，盧秀燕似乎一開始不認同，認為這筆經費是前行政院長張善政核定；交通部長林佳龍說明，張善政核定的是可行性評估，這46億元全額補助是今年3月蘇貞昌上任後核定，的確盧秀燕誤會了。

蘇貞昌表示，如果盧秀燕還有其他意見，可以逐一列出應做的事，中央會依照輕重緩急盡量提供協助，絕不可能不協助。台中市民也是國民，政院都用相同態度來面對，蘇貞昌並指示政務委員林萬億督導對台中的補助案進度。

與會的政院官員表示，院會中盧秀燕與蘇貞昌是理性討論問題，並未出現緊張氣氛，蘇貞昌解釋後，盧秀燕也可以接受。蘇貞昌並稱讚盧秀燕，他上次當院長時盧秀燕是立委，當時盧秀燕就是理性問政。

另外，Kolas轉述，台北市副市長蔡炳坤在院會中提到，希望中央協助管制玩具手槍改造問題。對此蘇貞昌表示，治安問題經常出現「一直擦地板，卻忘記關水龍頭」的問題，源頭沒有管理好；既然台北市已經掌握特定玩具槍業者販售的產品經常被改造，指示內政部、經濟部與法務部等相關部會，儘速調查與嚴加查緝，並研議是否修改槍砲彈藥刀械管制條例。（編輯：李信寬）1080627