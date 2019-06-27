2019台灣電梯簡報大賽起跑 科技向善世界趨勢

（中央社記者范正祥台北27日電）新創團體今天在立法院召開記者會，宣布「2019台灣電梯簡報大賽」起跑，歡迎報名參加；支持新創活動的立法院「社會創新國會」會長、民進黨立委余宛如指出，「科技向善」已是世界趨勢。

繼多倫多、特拉維夫、巴黎、聖地牙哥、柏林、杜拜、香港等地，台灣去年首次引進舉辦電梯簡報大賽，吸引超過6000人參加。台灣電梯簡報大賽今年邁入第2屆，以「TECH FOR GOOD 科技向善」為理念，活動詳情上網搜尋「台灣創速」。

新創競賽2019台灣電梯簡報大賽主辦單位台灣創速（Taiwan Accelerator, TA）表示，自6月27日至8月16日止開放網路報名，通過複賽的團體將於9月25日在台北101進行決賽，勝出的8支隊伍有機會代表台灣參加11月在香港舉行的世界大賽。

2019台灣電梯簡報大賽起跑記者會上，台灣創速合夥人胡碩勻大致說明比賽方式，參賽者必須在台北101的高速電梯，從1樓到頂樓60秒時間內，透過簡報方式，爭取投資人青睞。今年主題分為智慧城市、健康科技、永續科技、生物科技、教育科技、人工智慧／大數據、金融科技、區塊鍊，歡迎新創團隊踴躍參賽。

記者會上也安排現場模擬實境秀，邀請去年赴港參加總決賽獲得世界大賽全球前十名殊榮的酷氏基因創辦人林淑娟親自示範，如何用60秒時間吸引投資人目光。

除了國內新創團體與會，美國中小企業署國際事務和貿易政策處、美國在台協會、法國在台協會等外國機構今天也派員出席記者會進行交流。居間牽線的余宛如說，支持政府所提社會創新政策，向善、關懷人群，解決社會問題。（編輯：趙蔚蘭）1080627