雙城論壇是否會面劉結一 柯文哲：見不見都被批

（中央社記者梁珮綺台北1日電）雙城論壇3日至5日在上海舉行，是否與國台辦主任劉結一會面，台北市長柯文哲今天說，盡力把時間、地點弄清楚，如5日下午行程還沒確定，但無論見不見，都會被批。

柯文哲上午出席興隆公宅二期 A、E 基地新建工程聯合開工典禮，接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲3日將率團前往上海，出席雙城論壇，是否會與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一見面，各界關注，不過，據了解，劉結一6日將在杭州出席活動，5日「路過」上海時能與柯見面。

對此，柯文哲表示，會盡快請秘書處與對方將行程弄清楚，目前剩5日下午行程還未確定。

他說，見不見劉結一，也不是他決定的，不過，「不見也會批、見了也是批，反正一定會被批的」。

由於柯文哲提倡「親美日友中」為國家戰略想法，他於3月出訪美國、5月出訪日本，7月將出訪中國，在雙城論壇的表現，是評估參選總統的重要關鍵，有媒體就此詢問他的想法。

柯文哲說，雙城論壇若屬於城市往來與經貿交流，只是面對問題、解決問題，就沒有所謂的「成敗」，而他在論壇中所說的話，若被解讀，也無法管到，除非不講話。

他表示，會把握住中心思想，即「台灣的整體利益、人民的最大福祉」，剩下的就是照他所想與期望去做，其他就交給社會公評。（編輯：李亨山）1080701