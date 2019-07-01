小孩國家養 郭台銘：自籌財源不需政府預算

（中央社記者游凱翔台北1日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天與「館長」陳之漢爬象山，郭台銘領先約8分鐘提前抵達終點。另外，針對「0到6歲國家養」議題，郭台銘受訪說，他會自籌財源，政府不需編預算。

國民黨29日在台中舉行總統初選第2場國政發表會，郭台銘在會中高喊「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」。

郭台銘下午爬象山前接受媒體訪問時表示，他不是造勢而是做實事，為什麼他敢說0到6歲國家養，因為他有辦法自籌財源，政府不用編預算，他有他自己的方法。他也說，過去幾十年來，他每一年替鴻海賺進新台幣1000億元，已累積上兆元。

針對行政院長蘇貞昌批評此舉是「芭樂票」。郭台銘認為，蘇貞昌此舉是算帳，因為蘇貞昌不懂創新，而他自己的東西都有關創新，若台灣沒有創新是沒有未來的，例如G20高峰會，每一個國家領導人都在談創新，下一代科技成長要靠創新成長，否則都只是平庸成長，包含台灣在內的任何國家都沒有未來。

國民黨總統初選參選人郭台銘（前左）1日下午與網紅「館長」陳之漢（前右）一同爬象山，從象山親山步道登山口步行前往至超然亭。中央社記者吳翊寧攝 108年7月1日

由於館長陪同郭台銘爬象山，媒體詢問是否「挺郭」。館長表示，他只是利用他的節目讓郭台銘把想說的話說出來，很多來都上過節目，但有人效果很好、有人反效果。

館長也說，經歷國民黨籍高雄市長韓國瑜後，他誰也不敢挺，因為他都在跟全台人民道歉，道歉「選了一個不當市長要當總統的高雄市長」

媒體詢問，日前館長在凱道舉辦「反旺中活動」後，是否有意南下再舉辦一次。陳之漢表示，一次就好，再下去就會有政治目的，他不想讓外界有政治聯想，而且也不想讓他的粉絲跟著他東奔西跑，所以一次就夠、讓歷史做見證就好，再多次好像他要做官，他沒有那個意思。

郭台銘下午3時與館長相約爬象山，不少民眾為了一睹「全台首富」與「館長」，將象山登山口擠得水泄不通。郭台銘事前受訪時說，他認為館長是個漢子，沒想他竟爽快答應、走出健身房接觸大自然，自己也很擔心爬不爬得過館長，希望館長可以走慢一點，館長事前也向他說「如果不行可以扛他上去」。

這次的登山路線，起點為台北市信義區信義路5段150巷342弄的象山登山口，終點為象山上的超然亭，根據Google地圖顯示全程約650公尺，郭台銘率先抵達超然亭，領先館長約8分鐘。

館長最後抵達時笑稱「也太快了吧」、「從頭到尾都看不見車尾燈（郭台銘的背影），太扯了！」；郭台銘則說，他平常就有爬山的習慣，爬象山平均都13分30秒可以完成，今天因為人多，爬了14分05秒，上一次爬山就在上禮拜，而爬山也是他的強項，若今天到了健身房，他只是一名「排骨兄（沒有肌肉）」。（編輯：鄭雪文）1080701

國民黨總統初選參選人郭台銘（右）1日下午與網紅「館長」陳之漢（右2）一同爬象山，從象山親山步道登山口步行出發。中央社記者吳翊寧攝 108年7月1日