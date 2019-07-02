奈及利亞東北紅色旅遊警示 外交部籲儘速離境

（中央社記者顧荃台北2日電）外交部副發言人歐江安今天表示，奈及利亞境內恐怖組織活動且武裝搶劫及綁架案件頻傳，旅遊警示為橙色，較危險的東北部為紅色，呼籲民眾儘速離境。

歐江安上午在外交部例行記者會表示，建議民眾現階段最好避免赴奈國旅遊及進行商務活動；若在較危險的奈國東北部，應儘速離境，以確保人身安全。

外交部領事事務局指出，奈國自2019年3月總統大選結束後，東北部Borno、Yobe、Adamawa等3州仍飽受恐怖分子襲擊，另尼日河三角洲武裝民兵長年綁架跨國石油公司人員，勒索鉅額贖金，目前奈國整體治安情勢嚴重惡化，武裝搶劫及綁架案件頻傳，僅西南部（包括大拉哥斯地區）得以倖免。

領務局說，歐盟奈國總統大選觀選團近來發布總結報告，對奈國治安情勢嚴重惡化影響大選，表示關切。

領務局表示，民眾在奈國期間若遇急難需要協助，請即撥打駐奈及利亞代表處緊急聯絡電話（＋234-8065604004，奈國境內請直撥08065604004）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話（0800-085-095），以獲得必要協助。（編輯：林興盟）1080702