視察屏東農科 蘇貞昌指示加速完成冷鏈物流體系

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）行政院長蘇貞昌今天訪視屏東農業生物科技園區，針對每年可創造整體產值達到新台幣40億元以上的觀賞魚產業讚譽有加，指示農委會加速完成農產品冷鏈物流體系。

蘇貞昌在屏東縣長潘孟安、民進黨立委蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄及周春米等人陪同下，訪視農科的觀賞水族展示中心。在聽完農科主任張淑賢、農委會主委陳吉仲及潘孟安等人的報告後，他指示加速完成農產品冷鏈物流體系，未來結合交通、觀光，打造產業一條龍，需要多少經費，行政院全力支持。

蘇貞昌表示，12年前第一次擔任行政院長時，親自主持園區開幕營運，當時僅39家廠商進駐；如今招商成績斐然，須擴建以因應廠商投資及設廠需求，顯見12年來業務推展成績佳，讓廠商願意大力投資。

他期盼善用技術設備及條件，全力設計、打造冷鏈物流系統中心，以在日本買蘋果為例，旅客不用到蘋果園，在旅館訂購，即可在機場裝箱、交貨，甚至跨海配送。蘇貞昌指示農委會及交通部善用來台旅遊的觀光客人數創歷史新高的商機，研商農產品行銷觀光客的一條龍機制，透過整體冷鏈物流系統，完善產品行銷通路，改善農民收益。

陳吉仲表示，農科第1期工程233公頃已全部出租，今年底第2期工程165公頃就要完工，可增加6000人的就業機會。目前最重要的是將農科納入農委會的體系；另外所規劃的桃園、彰化及屏東北中南3大旗艦冷鏈物流中心將在今年底、明年初完工。

陳吉仲說，設在屏東農科冷鏈中心啟用後，可以完全解決農漁產的產銷失調問題；另外，屏東縣政府爭取的香蕉和芒果催熟場，農委會也已編列經費興設。

潘孟安表示，農科提供設廠單一窗口服務，加上報關、檢疫等一站式便捷服務，還有低利貸款、產學合作等媒合，許多企業積極表達進駐及擴廠意願，也催生第2期的擴充計畫。

他說，全台約有1000多戶的觀賞魚養殖戶，屏東就佔有7成，觀賞魚產業產值，活體出口已超過新台幣10億元，再加上周邊產業如飼料、魚缸、維生設備與燈光照明等，整體產值達到新台幣40億元以上。蘇貞昌偕同夫人詹秀齡參觀農科的觀賞魚水族中心，夫妻倆對於繽紛的觀賞魚蝦感到非常有興趣。

農委會表示，農業生物科技園區於95年12月正式營運，園區提供檢疫、檢驗及通關一條龍服務，便利廠商作業。園區至今年6月底，共核准106家農業生技企業投資進駐，引進投資金額達106億元，創造就業人口2200人。園區擴區工程預計明年上半年度完工啟用後，滿租可容納180家廠商，創造6000個就業機會達及180億元以上產值。(編輯:孫承武)1080705