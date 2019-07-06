國營附屬單位預算快用完才審 蘇嘉全允改善

（中央社記者溫貴香台北6日電）公督盟感恩餐會中午舉行，立法院長蘇嘉全與前中研院長李遠哲均出席。蘇嘉全細數國會改革成果，允諾將與行政部門研商，改善國營事業附屬單位預算審查方式，不要等到預算快用完再審。

公民監督國會聯盟（簡稱公督盟）感恩餐會中午在海霸王飯店舉行，公督盟發布新聞稿表示，2020年1月11日將進行國會改選，今年底將推出新網站，將立委評鑑指標與資料完整呈現，提供選民做為投票參考，推動奧立委out落選運動。

蘇嘉全致詞表示，2016年2月1日就任立法院長，只花2個月時間，同年4月8日國會全面透明化；目前有線與無線電視台各有兩個固定國會頻道，收視人次5000多萬，與31家網路媒體合作，也有將近5000萬瀏覽人次，2年多來，約有1億人次進入國會透明化系統，觀看國會整體運作。

蘇嘉全說，這不是他個人的功勞而是公督盟在背後推動，讓他有力量往前邁進。

國會改革包括成立統一發包中心減少弊案、設立托嬰中心、推動無紙化等。蘇嘉全表示，過去立法院公報每次要印450冊，花費新台幣3000多萬元，現在只印27冊，第9屆國會推動無紙化改革大約省下60%的預算；推動綠能上，立法院鎮江會館搭設太陽能板發電。

蘇嘉全表示，過去因立法院址屬於學校用地，去年改為機關用地後，不用每年繳給台北市政府5000萬元租金；幾十年沉痾都在2、3年內完成改革。

推動國會外交方面，他說，3年多來，總計有106個國家國會議員拜訪立法院，目前已與72國的國會互設聯誼會，雖然邦交國只有17個，但有72國的國會與台灣的立法院互設聯誼會進行交流。

公督盟前理事長黃秀端向蘇嘉全建議，國營事業附屬單位的預算都是用到快結束才開始審預算，蘇嘉全說，這是一個大問題與盲點，「預算快用完，最後2、3個月，立法院才審用過的預算，這叫審預算、不算啦」，這方面確實要改善，未來將與行政部門研商，希望預算提早送到立法院，讓立法院及早審議。

其次，對於國會議事規則的改革，蘇嘉全說，公督盟對於立法院議事攻防丟水球等提出多項意見，但立委議事攻防，主席不太敢動用警察權，因此國會自主會演變成朝野立委間彼此的衝突，必須透過國會自律進行整體改善。

他表示，哪幾位比較喜歡丟水球、打架的應該公布名單，為人民監督國會，不要讓國會變成一個無法控制的猛獸。

話鋒一轉，蘇嘉全說，第1年上任院長參加感恩餐會，公督盟拒絕接受立法院任何人贊助，因此他稱自己是來白吃白喝，今年是最後一年參加，對他而言，是有頭有尾，第1年跟第4年都來參加，明年搞不好是別人來，再請大家好好要求新的院長。

此外，公督盟榮譽顧問、也是中央研究院前院長李遠哲也出席感恩餐會，被媒體問到2020民進黨不團結可能輸掉大選，李遠哲說，團結之前，民進黨要改進、蔡總統要反省。其他不願多說。

李遠哲並簽署「你是否同意『廢止核四計畫，其廠址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等）發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策」的公投連署書。（編輯：張均懋）1080706