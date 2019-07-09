監委王美玉不滿曲棍球案處理 退出司獄委員會

（中央社記者王承中台北9日電）曲棍球案引發爭議，監委王美玉日前宣布退出監察院司獄委員會。她今天公布6月12日委員會發言全文，指調查報告一改再改，是很嚴重程序問題，讓她這個非法律人被迫離開司獄委員會，因為沒辦法為每一個案件背書。

監察院日前通過彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，認定陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案件嚴重違反辦案程序，提案彈劾的監委高涌誠、蔡崇義後續更公布調查報告指證11項缺失，但彈劾案遭法界批濫權侵越，而反對彈劾的監委更發表意見指部分彈劾文內容太過武斷、立論單薄，其中王美玉更宣布退出監察院司獄委員會。

王美玉今天表示，她6月12日在司法及獄政委員會有關「曲棍球案」引發社會爭議的發言，連日來因他人轉述，媒體多有報導，但因轉述與報導內容均有落差，她決定公布當天發言內容全文。

王美玉指出，她去年加入司獄委員會，但因為一年來司獄委員會爭議的政治案件多到不符合比例原則，讓她這個非法律人被迫離開司獄委員會，因為她沒辦法為每一個案件背書。高涌誠是人權律師，蔡崇義是優秀法官，但在陳隆翔案的辦案方式是令人憂慮的。

王美玉表示，彈劾陳隆翔的審查會共召開過兩次，她參加第1次審查會，那次彈劾沒有通過，提案監委5月又提出第2次審查會，彈劾才通過。但她看過調查報告才發現，報告一改再改，已經不是當時她參加審查會時的版本。

王美玉說，這對參加第1次審查會的監委不公平，她在第1次審查會投不成立票，因為當時事實基礎所構成的彈劾案文完全不同，如果以目前的版本，可能影響她的心證。這是很嚴重的程序問題。她說，「就像你寫上來的答案第1次寫蘋果，第2次寫香蕉，要怎麼論斷」。

王美玉表示，提案監委指陳隆翔案是先問彰化地檢署半年，要求自律，但彰檢不處理只好彈劾，這豈是監院調查的程序，正常程序是提出調查報告、糾正或檢討改進，不滿意再質問，再彈劾，提案監委卻說因為要求對方自律未果只好彈劾，但未提調查報告如何要求檢討改進與自律。

不過，提案監委告訴中央社記者，對於任何監委的意見都表示尊重，但監察法規定，同一案件如發現新事證，應送懲戒機關併案辦理。監察院的運作本來就是在彈劾後才提出調查報告，本來內容就會比彈劾案文多，也會經過修正。（編輯：黃國倫）1080709