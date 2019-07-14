國民黨初選民調即將公布 王金平：不會脫黨參選

（中央社記者王鴻國新北14日電）國民黨總統初選民調結果明天公布，不參加初選的前立法院長王金平今晚參加宮廟活動時表示，他不會脫黨參選。並對郭台銘若初選失利是否脫黨參選問題表示，靜觀各種情勢變化。

國民黨總統初選民調最後一晚，初選參選人郭台銘原定參加前立委盧嘉辰主辦順聖宮關聖帝君入火安座建宮35週年慶平安福宴，但為初選衝刺，臨時改掃街拜票，而王金平也較原定行程提前半小時到場和現場民眾親切互動，現場也熱情回應並高喊「總統加油」。

王金平接受媒體採訪時，被問到一到場就和盧嘉辰進房會談，不知有交換什麼意見時，王金平笑說，沒有談什麼啦，「我跟郭台銘先生在他要參選的第一次見面就在這裡，就在那個房間裡面。」

王金平表示，當初和郭台銘曾談到參選的問題就是，第一，兄弟登山各自努力，第二就是大家奉行關公精神，彼此互相支持。

至於明天黨內初選民調出爐後，王金平下一步會要怎麼走的問題，他說，出爐以後再說嘛！現在言之過早。但他強調，目前沒有考慮跟誰合作，也不會脫黨參選；至於會不會擔心郭台銘若初選失利脫黨參選，王金平表示「現在猜測這個都是太早，我們靜觀各種情勢的變化。」

王金平也對「太陽花學運」領袖林飛帆將接民進黨的副秘書長一事表示，「恭喜他啦！」年輕人有這個意願來參政，又有這個機會來展現才能，是值得大家祝福。（編輯：李錫璋）1080714