韓國瑜vs.蔡英文 外媒：台灣親中或親美抉擇

（中央社台北15日綜合外電報導）高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，明年將出馬挑戰現任總統蔡英文。「紐約時報」指出，台灣選民將從親中或親美路線抉擇。「金融時報」則稱，藍營若因此分裂將有利蔡英文。

在今天公布的初選民調，韓國瑜大勝鴻海前董事長郭台銘17個百分點。英國「金融時報」（Financial Times）報導，兩人都指責蔡英文政府未處理好國內經濟，也怪她造成兩岸關係緊張。

報導指出，韓國瑜一年多前重返政壇後聲勢暴漲，去年11月選舉一舉拿下民進黨大本營高雄市長寶座。選戰受到在中國大量投資的商人蔡衍明擁有的中天新聞台吹捧報導加持，許多中國網民也在社群媒體上挺韓。

美國「紐約時報」（New York Times）也點出，韓國瑜今年稍早訪問中國，在香港和澳門會見中共高層官員，而兩地都是中共想向台灣推銷「一國兩制」的示範地。韓國瑜還鼓吹兩岸同屬一中的看法，並稱和中國拉近關係能提升台灣經濟。

蔡英文總統則一再嚴厲批評北京試圖施壓台灣促進統一。她上週訪問美國紐約，並在哥倫比亞大學（Columbia University）發表演說，內容強調美台處於20年來最緊密關係。中國當局對此強烈譴責。

報導表示，若明年1月是韓國瑜和蔡英文對決，台灣選民將面臨鮮明抉擇：選擇傾向華府或傾向北京的執政團隊。

金融時報則指出，若郭台銘脫黨參選，可能造成國民黨陣營分裂，將有利於蔡英文選情。

報導也說，韓國瑜提出的中國政策和郭台銘大不同。韓國瑜主打中國可成為台灣經濟成長的動力來源，承諾將把台灣農產品推銷到中國市場，並吸引更多中國觀光客前來台灣。他還強調兩岸同屬一個中國的信念。

郭台銘則堅持北京必須承認中華民國存在的事實。政治分析家認為，這使他較能吸引游離選票，因大多數台灣民眾想要兩岸維持現狀。此外，郭台銘被視為比韓國瑜更能吸引年輕和教育程度較高的選民。

紐約時報也點出，郭台銘對於韓國瑜受到蔡衍明的旺旺集團掌握的所謂親中「紅色媒體」支持，曾加以批評。

儘管韓國瑜在初選勝出，他仍面臨黨內挑戰，競選主打庶民總統，承諾協助台灣人發大財的韓國瑜，並未提出打算如何辦到等細節，他如今必須贏得黨內精英的支持。

美國內華達大學拉斯維加斯分校助理教授王宏恩（Austin Wang）表示：「受過良好教育的國民黨精英可能不願意公開挺韓國瑜。他必須專注於國民黨精英想要與他共同努力的那些議題。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080715