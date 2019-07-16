訪麻省理工學院台生 陳菊：開創新局關鍵力量

（中央社記者葉素萍台北16日電）總統府秘書長陳菊今天說，參訪麻省理工學院（MIT）看到許多台灣年輕學生從事無人車、人工義肢、人工智慧、城市科學、甚至是假訊息大數據分析，這正是台灣開創新局關鍵力量。

正在美國參訪的陳菊今天透過臉書貼文指出，很難得有機會參訪世界頂尖的麻省理工學院，看到許多台灣的年輕學生們在這裡從事各式各樣的研究。

她說，科技實力是台灣立足世界的重要支點，過去台灣成功在全球的半導體產業鏈中，打造無可替代的地位，面對快速多變的未來，更要加緊創新的腳步、嘗試更多的可能性。

陳菊說，她很高興看到台灣最優秀、最和善的人才們，即使人在海外，還是心繫台灣，特別是有好幾位來自路竹、阿蓮及屏東東港的年輕研究員，更讓她倍感親切。

陳菊表示，這些年輕朋友們不只和她分享他們傑出的研究成果，也在簡報中提到創業遇到的挫折，以及台灣技職教育學生的無窮潛力。

她說，面對科技創新瞬息萬變的挑戰與機會，不僅需要政府投注更多心力、整合資源，提供年輕世代更堅強的支撐，更是需要大家不分世代、不分海內外，共同努力、為台灣的下一代爭光。（編輯：蘇龍麒）1080716