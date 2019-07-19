AIT新館時空膠囊 酈英傑埋信給未來繼任者

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）美國在台協會（AIT）內湖新館5月正式啟用後，日前依美國喬遷習俗埋下時空膠囊。除原先已放入時空膠囊的物品外，也新增AIT處長酈英傑、副處長谷立言給未來繼任者的信。

AIT在臉書發布貼文表示，內湖新館落成之後，是時候把「時空膠囊」正式埋起來了！埋藏時空膠囊是美國喬遷的習俗，可追溯至1795年，美國開國先賢亞當斯（Samuel Adams）與芮維爾（Paul Revere）埋下目前所知最古老的時空膠囊。

「我們的新館象徵美國對台灣堅定不移的承諾，新館和時空膠囊也都會長期坐落台灣！」AIT說，這顆時空膠囊50年後才會出土。

這則貼文也附上多張照片，包括去年8月來台接任AIT處長的酈英傑（Brent Christensen）與去年6月底來台接任副處長的谷立言（Raymond Greene）將物品放入時空膠囊的照片。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天向中央社記者表示，時空膠囊內的物品除了去年落成典禮放入的物品之外，還新增了多張AIT人員的合照，以及酈英傑、谷立言寫給未來繼任者的信。時空膠囊被埋藏在新館旗杆附近的地下。

歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的AIT內湖新館去年6月12日舉行落成典禮，與會台美官員將他們事先準備有關台美關係的物品放在「時空膠囊」裡。

根據AIT提供的資料，時空膠囊內的物品包括總統蔡英文放入的「看見台灣」一書、與時任AIT處長梅健華（Kin Moy）在新館的合照；外交部長吳釗燮放入的外交部製作回顧美台關係的冊子。

AIT主席莫健（James Moriarty）放入的是2018年美國與台灣的套裝硬幣，梅健華放入的是AIT全體人員的合照。特地來台與會的美國主管教育與文化事務助理國務卿馬利．羅伊斯（Marie Royce）放入的是「公民外交競賽」相冊。（編輯：林興盟）1080719