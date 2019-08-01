感謝洪慈庸留下 邱顯智：以最大努力和友黨溝通

（中央社記者陳俊華台北1日電）時代力量立委林昶佐今天宣布退黨後，時力黨主席邱顯智說，感謝立委洪慈庸願意留在時力，「未來請慈庸相信我」，會以最大努力跟相近友黨溝通、協商，在共同目標確定後，就有實質合作的可能。

林昶佐下午1時宣布即刻退黨，以無黨籍身分參選中正萬華立委，並支持總統蔡英文連任。洪慈庸則在3時舉行記者會表示，她至今對黨仍割捨不下，一直以來期待黨內對話，他們都是從草創開始參與這個黨，大家不願看到走到這個局面，她責怪自己沒凝聚黨內共識，接下來希望可有契機出現。

邱顯智下午受訪時表示，對於洪慈庸願意留在時力和大家共同打拚，表示非常感謝；他也要對洪慈庸說聲抱歉，他接任黨主席這幾個月，雖然努力尋找各種溝通對話，也試著在不同意見折衷、求同，「顯然我做得不夠，速度也不夠快」。

邱顯智說，看到洪慈庸在記者會中紅了眼框，他相當不捨。洪慈庸從2013年起就是他的當事人，在「洪仲丘案」並肩作戰、對抗軍方，也一起進到時代力量為黨打拚。

邱顯智表示，當初在勸洪慈庸加入時代力量時，洪慈庸看到2013年有25萬人白衫軍站出來，讓洪慈庸非常感動，他跟洪慈庸在後台也看到很多媽媽，抱著在軍中發生事故的孩子遺像，一輩子找不到正義，洪慈庸覺得要為這些人做點事，才會加入時力，推動軍中人權。

邱顯智說，會以最大努力跟相近友黨溝通、協商，現在共同目標確定下來，接下來就有實質合作的可能性。他和洪慈庸、林昶佐，及時力立委黃國昌、徐永明都是孩子的爸媽，為了下個世代，即便粉身碎骨也要保護台灣。他也坦言，還沒聯絡上林昶佐，但有傳訊息給林昶佐。

另外，對於台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，以進軍國會為目標。邱顯智說，柯文哲的理念是不是和時力相符，還是有一個問號；蔣渭水90年前創立台灣民眾黨，最珍貴的名言是「台灣是台灣人的台灣」，柯文哲是不是真的堅持這樣的價值，「有很大的問號」。（編輯：楊凱翔）1080801