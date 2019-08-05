大陸限縮台灣行 柯文哲重申處理兩岸關係需智慧

台北市長柯文哲（圖）5日上午出席「助妳好孕3.0－我們的孩子，我們一起養」記者會，接受媒體聯訪時表示，1日起大陸無預警取消自由行，接下來團客要減半，「連我們都要再想一下要怎麼應付，這還是一筆收入」，重申應要有智慧處理兩岸關係。中央社記者王飛華攝 108年8月5日

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市長柯文哲今天說，1日起大陸無預警取消自由行，接下來團客要減半，「連我們都要再想一下要怎麼應付，這還是一筆收入」，重申應要有智慧處理兩岸關係。

柯文哲昨天在臉書上指，台灣除了發大財與芒果乾，應有其他選項，他今天上午出席「助妳好孕3.0—我們的孩子，我們一起養」記者會，接受媒體聯訪時表示，大陸無預警取消陸客自由行，接下來團客要減半，是國際情勢。

他說，相罵沒好話，大陸的立場是「你每天罵我，幹嘛給你賺錢」，當自由行斷掉、團客減半時，連台北市政府也要想一下怎麼應付，「這還是一筆收入，台北少掉這筆收入，要怎麼處理」。

柯文哲說，他藉由今年雙城論壇時到上海時有向陸方表達不該在WHO擋台灣，只會讓台灣更生氣，陸方確實有聽進去，只是嘴硬。

不過，國民黨市議員陳炳甫指出，台北市觀光外匯從2015年起就逐年減少，觀光客在北市停留天數、平均每人每日消費金額、到訪率同步下降，要求對症下藥。

柯文哲則表示，大陸開放陸客到台灣自由行的城市，都是比較富裕城市，所以陸客平均消費額度還是較高，而觀光外匯逐年減少就是問題，政策要調整，要想是否要瞄準高端消費者。（編輯：張銘坤）1080805