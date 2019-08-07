暫停參加金馬獎 陸業界分析：避險心態大於抵制

（中央社記者陳家倫上海7日電）中國暫停陸片與人員參加第56屆金馬獎，在中國的影視業者分析，金馬獎距離總統大選太近，中國官方會憂心兩岸人員輪番上台政治表態，升高台灣「反中情緒」，進而幫民進黨助選。

中國電影報今天引述中國國家電影局消息表示，陸方將暫停中國大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。在中國的影視業者今天面對詢問，並不特別感到意外，「圈內已經討論很久了」。

顧及當前兩岸議題敏感，這位影視業者要求匿名。他說，大概在6月底，就已經聽到中國官方將不允許參加金馬獎的消息，主因是，去年兩岸影視界人員先後在頒獎台上政治表態，引起了軒然大波。

台灣導演傅榆去年以「我們的青春，在台灣」奪得金馬獎最佳紀錄片獎，她在頒獎時表示，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」

接著上台的中國藝人涂們在頒獎時稱，「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」2018年金馬影帝、中國藝人徐崢領獎時則說，「這裡是一個專業的殿堂，我相信中國電影一定會越來越好」。

這名業者當時就坐在台下目睹整個經過。他表示，金馬獎「政治拚場」事件發生後，就聽到中國官方的兩種應對版本，一是裝沒事，像一陣煙過去；另一是乾脆不參加2019年的金馬獎，顧及近來政治情勢變化，後者成了選擇。

這名業者分析，金馬獎距離明年1月的總統大選不到兩個月，中國難免會憂心，萬一台灣那邊突然又「安排」一個喊話橋段，加上香港「反送中」討論熱烈，光是講個「香港加油」都會讓中共感到尷尬。

他說，屆時坐在台下的中國藝人該如何自處，不上去「護航」無法對內交代，真的做了又會升高台灣民間「反中情緒」，重演當年周子瑜事件，變相幫民進黨催票，這非中國所樂見。（編輯：朱建陵）1080807