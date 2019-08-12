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首頁 / 政治

邱顯智辭時力黨主席 民進黨：不改變合作態度

最新更新：2019/08/12 18:30

（中央社記者葉素萍台北12日電）時代力量黨主席邱顯智今天宣布辭去黨主席一職，民進黨發言人李晏榕說，民進黨的原則就是希望能在抗中保台的大目標之下與所有維護台灣民主自由的第三勢力政黨合作，邱顯智請辭，不會改變民進黨的態度。

邱顯智今天宣布，為了時代力量連日的紛擾，包括原時代力量立委林昶佐的退黨、不分區立委高潞．以用事件，造成支持者疑慮與失落，他辭去黨主席，負起政治責任。

由於民進黨主席卓榮泰6日曾與邱顯智會面，雙方達成初步共識，區域立委選區若一方已提名人選，另一方還沒提出人選的話就暫不提名。外界關切邱顯智請辭，是否影響兩黨合作。

李晏榕今天受訪指出，民進黨的原則就是希望能在抗中保台的大目標之下與所有維護台灣民主自由的第三勢力政黨合作，邱顯智辭時力黨主席不會改變民進黨的態度，目前可能還是要先等新任黨主席接任後才能確認下一步的合作商談如何進行。

民進黨內人士說，在抗中保台的大戰略之下，民進黨希望跟有共同目標理念的政黨保持合作關係，希望與時力在這個大的戰略架構下，一起攜手合作，雖然邱顯智請辭，民進黨仍然會與時力先前搭建的窗口，持續溝通。（編輯：郭萍英）1080812

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