慶祝軍人節 國防部與職棒球團合作邀官兵看球

（中央社記者王承中台北13日電）為慶祝九三軍人節，國防部政治作戰局文宣心戰處長樓偉傑表示，國防部與職棒球團合作，將於16日、23日、28日在桃園台中高雄等地球場舉辦開球活動，邀請官兵眷屬進場看球。

為慶祝即將來臨的九三軍人節，國防部將於8月開辦一系列的活動。樓偉傑今天上午出席國防部例行記者會時表示，今年慶祝軍人節的活動將以「從軍報國從不過時，軍人承諾永不變質」為主軸，將舉辦「表揚大會」、「職棒開球」、「勇敢同行藝起SHOW」等多場次各類型活動。

樓偉傑指出，由於今天適逢中華職棒30週年，國防部也跟中華職棒球團合作，將於16日在Lamigo桃猿隊主場桃園國際球場、23日在中信兄弟主場台中洲際球場、28日在統一7-ELEVEn獅主場高雄澄清湖球場辦理職棒開球活動。

樓偉傑表示，將廣邀各部隊官兵及其眷屬進場欣賞球賽，更特別製作結合地方特色球衣，提供眷屬穿著，以展現國軍熱愛鄉土，與民同在的精神，目前經統計有1萬餘位官兵及眷屬主動報名參加。

除了職棒開球外，樓偉傑指出，國防部也將特別舉辦「國軍有愛」及「穿軍服，我驕傲」活動，在8月20日至9月10日期間的周末或假期，鼓勵官兵著軍服前往弱勢及公益團體表達關懷，軍人節當天更鼓勵官兵穿著軍服、攜帶眷屬，從事休閒娛樂、用餐等活動，讓軍服成為象徵榮耀的服裝。

另外，國防部也將於24日下午4時30分，在台北市信義區香堤大道舉辦「勇敢同行藝起SHOW」街頭展演，由心戰大隊、空軍儀隊、特戰官兵、花防部原民社與南強工商、育達商職等學校社團共同表演，邀請華視主播房業涵、陸軍601旅黑鷹直升機飛官牛治平主持。

樓偉傑表示，中華民國軍人之友社及國防部福利事業管理處特別與國內知名廠商異業結盟，自1日起陸續推出「企業敬軍優惠專案」，總計1萬餘間商家響應，國防部也特別設計、製作「敬軍標章」提供廠商運用，以展現社會對軍人的支持和認同。（編輯：黃國倫）1080813