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與時力合作 卓榮泰：會真誠等但不會默默等

最新更新：2019/08/14 15:00

（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨與時代力量談立委選區合作，卻面臨時力黨主席辭職、立委退黨等事。民進黨主席卓榮泰今天說，照民進黨的節奏進行，不會改變，「我們會真誠地等，但不會默默地等」。

外界質疑，邱顯智辭時代力量主席、立委洪慈庸退出時代力量，民進黨與時代力量的區域立委選舉布局是否還談得下去。

卓榮泰今天出席民進黨中常會受訪指出，徵召的節奏還是照原定計畫進行，他真的很希望時力內部結構盡快確定，過去和時力所談的任何基礎，能夠擴大、繼續談下去，因為穩定的政黨合作對台灣最有利。

先前外界有人點名卓榮泰參選台北市松山信義區的立委，卓榮泰說，努力促成當地議員團結和合作。現在作法還是希望擺出年輕、有戰鬥力的標準團隊，「我不符合這樣的條件」。

媒體追問如果時力新任黨主席難產，未來要怎麼談合作；卓榮泰說，民進黨希望時力趕快穩定下來，和整個黨談，或者與候選人間做私底下默契的交換，民進黨都願意，「我們會等他一段時間。」不過，他也表示，還是會照民進黨的節奏進行，不會改變，「我們會真誠地等，但不會默默地等。」

對於時力立委黃國昌可能棄選汐止，改派立委辦公室主任出征一事，卓榮泰說，「問黃委員自己，這我沒辦法替他答。」（編輯：蘇志宗）1080814

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