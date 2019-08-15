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外交官劉仕傑臉書評時事 外交部：發言代表個人

最新更新：2019/08/15 13:56
外交部領事事務局薦任秘書劉仕傑經營臉書粉絲專頁，以外交官身分針對時事發表評論、接受採訪。（圖取自facebook.com/freeTAIPEI）
外交部領事事務局薦任秘書劉仕傑經營臉書粉絲專頁，以外交官身分針對時事發表評論、接受採訪。（圖取自facebook.com/freeTAIPEI）

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）外交部領事事務局薦任秘書劉仕傑經營臉書粉絲專頁，以外交官身分針對時事發表評論、接受採訪。外交部今天說，他的發言僅代表個人；對於外交官言論範圍的尺度，已發函銓敘部做解釋。

劉仕傑去年曾代表社民黨參選台北市市議員。在外交部工作超過10年的他，積極經營臉書粉絲專頁，原先用「青年外交官」的名稱經營臉書，後來改為「護台胖犬」，時常針對時事發表評論，並接受媒體訪問。

劉仕傑頻頻以外交官身分發言，引發外界議論。對於他的發言，領務局局長陳俊賢今天在外交部例行新聞說明會回應表示，劉仕傑的發言，「只代表個人」。若要代表外交部，必須要經過授權，但他的發言並未經過授權。

陳俊賢表示，對於劉仕傑的作為，領務局的人事主任已找他談過。領務局也已正式去函請銓敘部解釋，劉仕傑的行為是否違反相關人事法規，針對公務人員的言論範圍尺度，請銓敘部進一步解釋。

同時，外交部發言人歐江安也說，公務人員有言論自由，但若掛著外交官頭銜，恐讓外界以為是代表外交部。

歐江安表示，若公務人員要在報章雜誌上發表有關公務議題的意見，需要經過長官的充分授權，但劉仕傑的發言未受到長官授權。對於劉仕傑言論有些涉及公務議題，是否有洩密或是不應該評論的部分，交由相關人事單位進行評估。（編輯：張均懋）1080815

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