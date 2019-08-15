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首頁 / 政治

向市民道歉 楊秋興：不知韓國瑜上任後這麼混

最新更新：2019/08/15 18:47
前高雄縣長楊秋興（圖）5年前加入國民黨，因被控詆毀國民黨提名總統參選人韓國瑜，15日遭高雄市黨部決議開除黨籍，楊秋興下午舉行記者會宣布即日起退黨，並指如今的國民黨已淪為一言堂。中央社記者董俊志攝　108年8月15日
前高雄縣長楊秋興（圖）5年前加入國民黨，因被控詆毀國民黨提名總統參選人韓國瑜，15日遭高雄市黨部決議開除黨籍，楊秋興下午舉行記者會宣布即日起退黨，並指如今的國民黨已淪為一言堂。中央社記者董俊志攝　108年8月15日

（中央社記者程啟峰高雄15日電）去年力挺韓國瑜選高雄市長選舉的前高雄縣長楊秋興，被控詆毀韓國瑜。楊秋興今天宣布退出國民黨，他說，不知道韓上任後會這麼「混」，並為去年市長選舉挺韓國瑜向市民道歉。

楊秋興下午在自己的高雄辦公室召開記者會宣布繳回中國國民黨黨證，即日起退出國民黨，正式與韓國瑜切割。

他同時為去年市長選舉力挺韓國瑜向市民道歉，他說，當時根本不知道韓國瑜會選總統，也不知道韓國瑜上任後會這麼「混」。

楊秋興民國67年起從政迄今41年，5年前加入國民黨，他表示，大學時代受到「自由中國」雜誌影響從政，還冒著學籍遭開除危險為當時的黨外人士助選；他批評如今的國民黨已淪為一言堂，未來將以無黨籍身分繼續關心台灣，不考慮加入其他政黨。

楊秋興提到，日前在臉書的發言內容被控詆毀，是當時人在美國憂心台灣政局睡不著，徹夜寫下的肺腑之言，內容也未超出政論節目可受公評的言論尺度範圍，但國民黨卻以此為由要開除他黨籍，如今國民黨彷彿淪為一言堂，甚至比當時威權時代的國民黨還一言堂。

他說，在臉書指韓國瑜酗酒、打麻將、小三等是現在進行式，不是空穴來風。

至於鴻海集團創辦人郭台銘，楊秋興認為，郭是很好的總統參選人人選，也希望國民黨總統提名參選人能換下韓。

他表示，2020總統大選原本國民黨占盡優勢，只因韓國瑜個人私心作祟，破了這個大局，這樣台灣到最後受傷會很大，對中華民國受傷也會很大，並會影響兩岸和平；韓國瑜這個私心作祟令他沒辦法接受。

楊秋興強調，不後悔從政，下一步會先環遊世界散散心，不考慮加入其他政黨。（編輯：黃世雅）1080815

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