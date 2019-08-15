楊秋興退黨 批國民黨淪一言堂

（中央社記者程啟峰高雄15日電）前高雄縣長楊秋興被控詆毀國民黨提名總統參選人韓國瑜，高市黨部認定違反黨紀決議開除黨籍。楊秋興今天下午召開記者會宣布繳回中國國民黨黨證，即日起退出國民黨。

楊秋興民國67年起從政迄今41年，5年前加入國民黨，他批評如今的國民黨已淪為一言堂，未來將以無黨籍身分繼續關心台灣，不考慮加入其他政黨；他不後悔從政，下一步會先環遊世界散散心。（編輯：黃世雅）1080815

楊秋興退國民黨 韓國瑜快閃未回應

（中央社記者王淑芬高雄15日電）國民黨高雄市黨部考紀會今天拍板決議開除前高雄縣長楊秋興的黨籍，市長韓國瑜對於黨部的決議，未做評論並快速閃人。韓競選總部發言人何庭歡表示「尊重黨的處分」。

繼中評委陳宏昌被開除黨籍之後，地方對楊秋興接二連三批評韓國瑜也有不滿，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，既然區黨部考紀會通過開除楊的黨籍，高雄市黨部也召集委員開會並通過處分案，完備程序。

韓國瑜下午在災害應變中心主持0815防災工作會議，大約半個小時的議會結束後，他快閃躲避媒體，直說防災工作由副市長李四川回應。

高雄市黨部考紀會決議開除楊秋興黨籍，何庭歡表示「尊重黨的處分」。（編輯：黃世雅）1080815