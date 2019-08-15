楊秋興：韓國瑜空腹就乾杯 曾多趟被扛回來

前高雄縣長楊秋興15日下午舉行記者會宣布即日起退出國民黨，更批評如今的國民黨已淪為一言堂；他說，自己不後悔從政，下一步會先環遊世界散散心。中央社記者董俊志攝 108年8月15日

（中央社記者程啟峰高雄15日電）前高雄縣長楊秋興今天說，他一直勸市長韓國瑜盡量不要喝酒，有次國民黨主席吳敦義來，韓國瑜馬上空腹乾杯，還曾「被扛著回來」。他強調，「我們跟他這麼久怎麼會不知道」。

韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，不評論楊秋興的言論，但希望楊秋興不要為了黑韓而把飲酒給污名化。

楊秋興日前在臉書貼文指出，「韓國瑜小三、酗酒、夜店都是現在進行式」，楊秋興下午更舉行記者會布退黨，並親上火線說明，強調不是空穴來風。

韓上夜店方面，楊秋興說，「韓國瑜跟陳學聖喝酒在直播，那不是夜店嗎？」還有名嘴爆料，韓國瑜在北農時去好幾家酒店，韓國瑜在市長競選期間「去六龜5、6趟，都被扛著回來」。

面對媒體追問是否是親眼目睹韓酗酒，楊秋興表示，「喝酒部分我還跟他講說，盡量不要喝酒，你現在喝酒隔天會很累，有次吳敦義來，他空腹就在乾杯。」

楊秋興也套用台北市長柯文哲的話，「能力可以培養，但品德沒辦法」，柯這句講很重，就點出國民黨提名的人選是不是品德有問題。他又說，「哪有人選舉會買酒？會送酒？」

楊秋興認為，要造神，要從10、20多年前做起點，而不能說「我（指韓國瑜）以前很荒謬，現在變好了」，就像韓國瑜說當選後就沒打麻將，馬上被人起底打臉。

另外，楊秋興下午宣布退出中國國民黨後，前總統馬英九第一時間特別致電關心，楊秋興也在電話中向馬英九建言直指，高市長韓國瑜私心作祟執意選總統壞了國民黨原本看好的2020總統大局。（編輯：林沂鋒）1080815