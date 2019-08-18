AIT歡迎韓國瑜訪美 韓國瑜提訪美3目的

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑日前接受媒體專訪時，表示歡迎高雄市長韓國瑜訪美。韓國瑜表示，AIT已正式歡迎他訪美，將著重台美關係、與華僑見面、交換企業經營經驗等3目的。

韓國瑜中午到國民黨新竹縣黨部拜訪時，接受媒體聯訪表示，美國在台協會已正式提出歡迎，目前有些熱心好朋友正在居中安排協調，希望能在9、10月到美國訪問。

韓國瑜指出，訪美會有3個目的，首先是與美國涉及亞洲的部門交換意見，討論包括台灣問題、海峽兩岸問題與台美關係問題等；第二是與廣大華僑在不同城市見面；第三是新科技產品、重要企業經營等經驗交換。

媒體問，會否覺得台北市長柯文哲、前立法院長王金平、前鴻海董事長郭台銘3人在折磨韓國瑜。他笑稱「不知道是他們三個人折磨我，還是他們在互相折磨？」

韓國瑜話鋒一轉，指柯文哲日前接受媒體專訪時，脫口說出王金平是「狐狸」一事，他建議柯文哲將這句話收回，否則郭、柯、王3人未來共商事情、意見交換時，「狐狸」2字對王金平來說是不可承受之重。

韓國瑜說，他與王金平在立法院相處過，認為王金平永遠是笑咪咪，且與人為善，認為是柯文哲因與王金平相處時間不夠久，可能是「口誤」。

關於總統蔡英文今天提到，韓國瑜國政顧問團成立的起手式居然要她到關公廟、媽祖廟發誓，讓人無法期待韓國瑜的團隊，且呼籲韓國瑜在講國政之前，「先把市政做好」。韓國瑜對此作出回應。

他表示，台灣人民最需要的是「台灣安全、人民有錢」，政府應思考接下來半年執政期間，如何符合人民期待，給人民過好日子，也應把3年半執政期間的成績單攤出來，才是連任總統應具備的勇氣。（編輯：張銘坤）1080818